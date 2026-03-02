Трамп выступит с заявлением по Ирану
Президент США Дональд Трамп выступит с речью относительно ситуации вокруг Ирана в Белом доме в 11:00 по восточному времени (19:00 мск). Об этом сообщает ABC News.
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Главной целью стало руководство республики – погиб верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Трамп 2 марта заявил, что Тегеран якобы два раза пытался убить его. Американский лидер отметил, что «достал» верховного лидера Ирана раньше.
1 марта президент США заявил, что боевые действия против Ирана могут продолжаться около четырех недель. «Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы рассчитывали, что это займет примерно четыре недели или меньше. Это [Иран] большая страна», – пояснил он.