Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться четыре недели
Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана могут продолжаться около четырех недель. «Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы рассчитывали, что это займет примерно четыре недели или меньше. Это [Иран] большая страна», – пояснил он в интервью Daily Mail.
Трамп подтвердил гибель трех американских военнослужащих, назвав их «великими людьми». Он предупредил, что США могут столкнуться с новыми потерями: «Мы ожидаем, что это случится, к сожалению. Это может происходить постоянно – может случиться снова». Президент отметил, что операция идет по плану, и подчеркнул, что уничтожено «гораздо больше» иранских руководителей, чем предполагалось, – по его словам, это 48 человек.
Трамп также сообщил, что провел переговоры с лидерами Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Иордании. Отвечая на вопрос о возможных действиях Эр-Рияда, он сказал: «Они тоже воюют». Президент подтвердил готовность к переговорам с Тегераном, но добавил, что «они должны были говорить на прошлой неделе, а не на этой».
Трамп пообещал в ближайшее время обратиться к нации и встретиться с семьями погибших военных. Он выразил надежду на установление демократии в Иране после завершения конфликта, назвав это «очень позитивным» сценарием.