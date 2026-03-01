Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться четыре недели

Трамп подтвердил гибель трех американских военнослужащих, назвав их «великими людьми». Он предупредил, что США могут столкнуться с новыми потерями: «Мы ожидаем, что это случится, к сожалению. Это может происходить постоянно – может случиться снова». Президент отметил, что операция идет по плану, и подчеркнул, что уничтожено «гораздо больше» иранских руководителей, чем предполагалось, – по его словам, это 48 человек.