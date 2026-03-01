Что говорит война с Ираном о методах президента США Дональда Трампа

Неоднозначно для Трампа выглядит и ситуация с общественным настроением в США в связи с ударами по Ирану. Согласно агрегатору Real Clear Politics, в целом его внешнюю политику одобряют 54,1%.

Если говорить конкретно об иранской ситуации, то, по данным исследований Университета Мэриленда, проведенного в период с 5 по 9 февраля, 49% американцев выступали против начала боевых действий против Ирана (включая 25% республиканцев, 74% демократов и 51% независимых избирателей – самая важная электоральная группа). Наоборот, за начало боевых действий выступил только 21% американцев (40% республиканцев, 6% демократов и 21% независимых).

Нынешняя атака не получила поддержки некоторых из сторонников Трампа. Например, с критикой уже выступили известный консервативный журналист Такер Карлсон и экс-конгрессвумен республиканка Марджори Тейлор-Грин.