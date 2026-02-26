Почему Дональд Трамп не отказывается от планов ударить по Ирану

Трамп подчеркнул, что, хотя США и предупредили иранцев не возобновлять программы по производству оружия, в том числе, по его словам, ядерного, Иран «начинает все заново». В этом контексте он вспомнил операцию «Полночный молот», проведенную ВВС США в июне 2025 г. (авиаудары по ядерным объектам Ирана в ходе 12-дневной ирано-израильской войны). Американский лидер не забыл подчеркнуть, что хотел бы разрешить ситуацию дипломатическим путем, но никогда не позволит «главному спонсору террора» (имеет в виду, вероятно, Иран. – «Ведомости») завладеть ядерным оружием. «Мы ведем с ними переговоры; они хотят заключить сделку, но мы не слышали этих секретных слов: «У нас никогда не будет ядерного оружия», – сказал Трамп во время выступления.