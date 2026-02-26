Почему Дональд Трамп не отказывается от планов ударить по Ирану

Почему Дональд Трамп не отказывается от планов ударить по ИрануЭто хороший отвлекающий маневр
За почти 50 лет у власти «режим» в Иране и его «кровожадные прокси» не потворствовали ничему, кроме «терроризма, смерти и ненависти», заявил президент США Дональд Трамп в своей ежегодной речи о положении дел в стране (аналог обращения российского президента к Федеральному собранию) в ночь на 25 февраля (по Москве). Традиционно это мероприятие носит сугубо внутриполитический характер и посвящено почти целиком социальным и экономическим вопросам с небольшими внешнеполитическими отклонениями.
Поэтому в перерывах между критикой экс-президента Джо Байдена (2021–2025), его однопартийцев демократов и восхваления своей собственной экономической и иммиграционной политики Трамп вспомнил о международных отношениях. Впервые за долгое время в речи не упоминался Китай, а обычно витиеватые рассказы Трампа о попытках урегулировать украинский конфликт уменьшились до нескольких предложений. Сравнительно больше времени он посвятил Ирану, ситуация вокруг которого продолжает накаляться второй месяц.
Трамп подчеркнул, что, хотя США и предупредили иранцев не возобновлять программы по производству оружия, в том числе, по его словам, ядерного, Иран «начинает все заново». В этом контексте он вспомнил операцию «Полночный молот», проведенную ВВС США в июне 2025 г. (авиаудары по ядерным объектам Ирана в ходе 12-дневной ирано-израильской войны). Американский лидер не забыл подчеркнуть, что хотел бы разрешить ситуацию дипломатическим путем, но никогда не позволит «главному спонсору террора» (имеет в виду, вероятно, Иран. – «Ведомости») завладеть ядерным оружием. «Мы ведем с ними переговоры; они хотят заключить сделку, но мы не слышали этих секретных слов: «У нас никогда не будет ядерного оружия», – сказал Трамп во время выступления.
При этом в Иране с начала 2000 г. действует фетва (указ) верховного лидера Али Хаменеи, согласно которой разработка, хранение и применение ядерного оружия запрещены. На этом фоне США продолжают стягивать свои силы близ Ирана. Как сообщила газета The New York Times 22 февраля, в регионе расположено от 30 000 до 40 000 американских военнослужащих. Нынешний уровень концентрации американских военных сил в регионе – самый высокий со времен до войны в Ираке в 2003 г. В середине февраля США и Иран провели два раунда переговоров в Женеве, но это не привело к конкретным результатам. Как сообщила WP 25 февраля, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер проведут очередную встречу с иранцами в швейцарской столице 26 февраля.
Вероятность новой войны на Ближнем Востоке крайне высока, полагает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. США продолжают стягивать в регион крупные военные силы, а до этого Трамп фактически выставил Тегерану ультиматум на предоставление американцам своего видения будущего проекта ядерной сделки, угрожая в противном случае нанесением военного удара, напомнил иранист: «Даже если Тегеран откажется от обогащения урана, он не прекратит свою ракетную программу и продолжит оказывать помощь своим региональным союзникам, раздражая тем самым США и Израиль. Белый дом потенциально может снять эти вопросы с повестки переговоров, но в таком случае атаку против Исламской Республики теоретически самостоятельно может провести еврейское государство».
Политическая ситуация вокруг Ирана труднопрогнозируемая, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. С одной стороны, Трамп настроен вести переговоры с иранской стороной ради заключения сделки, с другой – он не оставляет надежд расправиться с руководством Исламской Республики методом блицкрига, как во время похищения президента Николаса Мадуры в Венесуэле, заметил политолог: «Но Иран – не Венесуэла, и агрессия против него потенциально может привести к затяжной войне, в чем не заинтересованы многие американские избиратели в преддверии промежуточных выборов. Оптимальное решение пока не просматривается. Поэтому текущая ситуация «ни войны, ни мира» сохранится еще на неопределенное время».
Шансы на мирный исход международного кризиса серьезно возрастут в случае демонстрации иранскими властями готовности своей страны к длительному вооруженному сопротивлению, говорит старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. По его словам, после окончания 12-дневной войны Тегеран сделал большие усилия на этом направлении, особенно в ракетной сфере и беспилотной авиации. «За несколько месяцев Иран смог наладить массовое производство баллистических ракет средней дальности, способных долетать до Израиля. И хотя иранские власти сделали большую работу для восстановления ПВО, страна пока полностью не восполнила потери, учитывая ограниченность финансовых ресурсов», – добавил эксперт.
В потенциальном вооруженном конфликте Иран в первую очередь будет рассчитывать на устойчивость своей обширной подземной инфраструктуры, а также на помощь со стороны проиранских вооруженных группировок в регионе, сказал Лямин. По мнению эксперта, никакая ограниченная военная операция не заставит иранское руководство отказаться от своей ракетной программы.