Как зарубежные СМИ оценили обращение Трампа к конгрессу

«Трамп – настоящий шоумен. И во вторник в его речи было много театральности и попыток создать запоминающиеся моменты. В начале своей речи он уделил много внимания мужской олимпийской сборной США по хоккею, завоевавшей золотую медаль. Большинство членов команды присутствовали в зале. Затем он сказал, что вручит одному из них, вратарю Коннору Хеллебайку, президентскую медаль Свободы за его выступление. Представляя игроков, Трамп повторил свою фразу из предвыборной кампании 2016 г. о том, что люди так часто побеждают, что им это надоедает.