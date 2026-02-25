Как зарубежные СМИ оценили обращение Трампа к конгрессу

Как зарубежные СМИ оценили обращение Трампа к конгрессуАмериканский лидер убеждал нацию в экономических успехах в сложный момент своего второго срока
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к конгрессу «О положении в стране». Его речь продлилась рекордно долго – 108 минут. Как зарубежные СМИ отреагировали на выступление американского лидера – в материале «Ведомостей».
«Ежегодная речь в конгрессе прозвучала в напряженный момент для президентства Трампа. Опросы показывают, что большинство американцев недовольны его работой, растет обеспокоенность по поводу Ирана, а его фирменная тарифная политика терпит крах после того, как Верховный суд США отменил большинство его пошлин на импорт.
На протяжении большей части выступления Трамп был непривычно сдержан, в основном придерживался подготовленной речи и воздерживался от своих обычных бессвязных отступлений. Но когда он заговорил о мерах по борьбе с нелегальной иммиграцией, то дал волю своему воинственному нраву и обменялся оскорблениями с несколькими законодателями-демократами».
«Трамп – настоящий шоумен. И во вторник в его речи было много театральности и попыток создать запоминающиеся моменты. В начале своей речи он уделил много внимания мужской олимпийской сборной США по хоккею, завоевавшей золотую медаль. Большинство членов команды присутствовали в зале. Затем он сказал, что вручит одному из них, вратарю Коннору Хеллебайку, президентскую медаль Свободы за его выступление. Представляя игроков, Трамп повторил свою фразу из предвыборной кампании 2016 г. о том, что люди так часто побеждают, что им это надоедает.
На протяжении всей речи президент неоднократно обращал внимание на то, аплодируют ли демократы стоя. Когда многие из них встали, чтобы поаплодировать хоккейной команде, он произнес: «Я впервые вижу, чтобы они вставали».
«Несмотря на то что демократы покидали зал заседаний, размахивали плакатами и словесно препирались с трибуны, Трамп в своей речи сохранял торжественный тон, утверждая, что он восстановил страну, разрушенную Джо Байденом. Его речь, длившаяся почти два часа, стала самой продолжительной за всю историю выступлений с посланием «О положении в стране». Трамп неоднократно приглашал неожиданных гостей, чтобы они стали живыми воплощениями того, что он считал величием страны».
«Конгресс играет ключевую, демонстративную роль во время оглашения послания президента о положении в стране, аплодируя и вставая в знак согласия с президентом или оставаясь сидеть, чтобы выразить свое несогласие. Десятки демократов вообще не явились на мероприятие, а те, кто пришел, в основном сидели, за исключением редких случаев, когда они вставали.
Некоторые пришли в белых нарядах в знак уважения к суфражистскому движению, отстаивавшему право женщин на голосование, или с булавками в знак требования привлечь к ответственности тех, чьи имена фигурировали в документах, опубликованных в связи с делом сексуального преступника Джеффри Эпштейна. В ходе одного из ярких проявлений сопротивления депутат-демократ Эл Грин был исключен из зала заседаний после того, как в ответ на расистское видео с Обамой, опубликованное Трампом в его аккаунте в социальных сетях, поднял плакат с надписью «Чернокожие – не обезьяны!».
«Обращаясь к одной из самых многочисленных аудиторий в, пожалуй, самый сложный момент своего второго президентского срока, президент Дональд Трамп в своей речи «О положении в стране» снова и снова повторял один и тот же тезис об экономике: «Все идет отлично». Трамп был полон решимости поднять настроение американцам в отношении экономики, стремясь отвлечь их от проблем с доступностью товаров и услуг, которые будут в центре внимания на предстоящих промежуточных выборах, с помощью статистики и самовосхваления.
«Инфляция стремительно падает. Доходы быстро растут. Экономика бурно развивается, как никогда раньше», – хвастался Трамп в начале своей почти двухчасовой речи».
«Он долго собирался с мыслями, прежде чем сказать хоть что-то. Дональд Трамп выступал с речью в течение часа и 48 минут, но, по сути, это выступление в конгрессе не принесло ничего нового. Мы услышали много того, что уже слышали раньше. Он говорил о золотом веке, о приоритете интересов Америки, о том, что «надо пахать, детка, надо пахать», и об успехах в борьбе с нелегальной иммиграцией.
Это был старый добрый Трамп, тот самый, который так эффективно выступал в предвыборной кампании в 2024 г. Ему это необходимо».
«Израильтяне, настроенные на оборону, внимательно следили за выступлением президента США Дональда Трампа с посланием «О положении в стране» в поисках упоминаний слова «Иран», а также, в частности, слов «баллистические ракеты». Они были сильно разочарованы. Да, Трамп действительно несколько раз произносил слово «ракеты» и намекал на то, что Иран когда-нибудь сможет нанести удар по США, хотя он уже может атаковать американские базы на Ближнем Востоке и некоторые регионы Европы. Это было лучше, чем ничего.
Но даже это упоминание было сделано в контексте обсуждения ядерной угрозы, которой была посвящена большая часть выступления».