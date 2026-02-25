О чем говорил Трамп в конгрессе. Главное

О чем говорил Трамп в конгрессе. ГлавноеАмериканский лидер заявил об иранской угрозе и защите налогоплательщиков США
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к конгрессу «О положении в стране», побив свой рекорд по продолжительности речи – она длилась 108 минут. «Ведомости» собрали главные заявления главы Белого дома.
Трамп назвал решение о введении пошлин «неудачным». По его словам, администрация рассматривает «законные альтернативы». Американский лидер также раскритиковал решение Верховного суда о том, что он превысил полномочия президента, введя множество глобальных пошлин согласно закону о чрезвычайных экономических полномочиях. Трамп заявил, что пошлины принесли США «сотни миллиардов долларов, чтобы заключать выгодные сделки для нашей страны как в экономическом плане, так и с точки зрения национальной безопасности».
Президент США также обратил внимание на снижение цен на энергоносители «до таких показателей, что они не могут в это поверить». При этом The Guardian отмечает, что средний счет за электроэнергию для домохозяйств в США вырос на 6,7% с 2024 по 2025 г.
Трамп также объявил о новых «обязательствах по защите налогоплательщиков». По его словам, американцы будут защищены от роста цен на электроэнергию, вызванного увеличением спроса со стороны центров обработки данных для искусственного интеллекта. Сообщается, что президент договорился с технологическими гигантами, что они профинансируют возросшие расходы на электроэнергию в регионах, где строятся новые центры обработки данных.
Что касается внешней политики, то Трамп заявил, что Иран разрабатывает ракеты, которые могут представлять угрозу для США.
«Они уже разработали ракеты, которые могут угрожать Европе и нашим базам за рубежом. И они работают над созданием ракет, которые вскоре смогут достичь Соединенных Штатов Америки», – сказал он, не назвав деталей об этих системах вооружения.
Трамп также подчеркнул, что «никогда не позволит стране, которая является главным спонсором терроризма в мире, получить ядерное оружие».
В ходе выступления Трамп вступил в спор с демократами. Он попросил всех законодателей встать, если они согласны с тем, что «главная обязанность американского правительства – защищать американских граждан, а не нелегальных иммигрантов», и восстановить финансирование министерства внутренней безопасности. Демократы остались сидеть, и Трамп упрекнул их.
Трамп также заявил, что «сомалийские пираты грабили Миннесоту» с помощью «взяток, коррупции и беззакония». По его словам, «импорт этих культур через неограниченную иммиграцию и открытые границы приводит к тому, что эти проблемы возникают и в США». Присутствовавшая в зале представитель Демократической партии Ильхан Омар из Миннесоты назвала президента «лжецом». По словам американского лидера, «войну с мошенничеством» в администрации теперь возглавит его вице-президент Джей Ди Вэнс.