О чем говорил Трамп в конгрессе. Главное

Трамп также заявил, что «сомалийские пираты грабили Миннесоту» с помощью «взяток, коррупции и беззакония». По его словам, «импорт этих культур через неограниченную иммиграцию и открытые границы приводит к тому, что эти проблемы возникают и в США». Присутствовавшая в зале представитель Демократической партии Ильхан Омар из Миннесоты назвала президента «лжецом». По словам американского лидера, «войну с мошенничеством» в администрации теперь возглавит его вице-президент Джей Ди Вэнс.