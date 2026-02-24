Газета
Политика

Тегеран готов принять меры для достижения соглашения с США

Ведомости

Тегеран готов принять необходимые меры для скорейшего достижения договоренности с Вашингтоном по иранской ядерной программе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью NPR.

«Мы готовы достичь соглашения с США как можно раньше и хотим сделать все необходимое для того, чтобы это произошло», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

22 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран и Вашингтон могут обсудить предварительный вариант соглашения 26 февраля.

Переговоры между Ираном и США по ядерному вопросу стартовали в Омане 6 февраля. Тогда президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.

