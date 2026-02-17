Зачем Израиль предлагает Ирану невыполнимую сделку

Зачем Израиль предлагает Ирану невыполнимую сделкуОтказ Тегерана от этих условий позволит нарастить на него израильско-американское давление
Ирану необходимо не только вывезти уже обогащенный уран, но также отказаться от нужной для обогащения инфраструктуры, «решить вопрос» с баллистическими ракетами (ограничить их дальность до 300 км) и «демонтировать ось террора» (т. е. перестать поддерживать проиранские ополчения), заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, это единственная возможность для Тегерана заключить сделку. Одновременно с этим он в очередной раз выразил недоверие Ирану. Тезисы Нетаньяху приводит израильская газета «Макор ришон» со ссылкой на его выступление на конференции в Иерусалиме.
Согласно открытым данным, включая профильный журнал Bulletin of the Atomic Scientists, в Иране находится больше 400 кг обогащенного до 60% урана. Ранее Тегеран уже отвергал предложения, связанные с попыткой вывезти эти материалы и передать их третьим странам.
Нетаньяху перечислил вышеупомянутые условия после встречи 11 февраля в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. За ней следовали слухи в СМИ (первым об этом сообщил телеканал CBS) о якобы готовности Трампа поддержать израильские удары по иранской программе баллистических ракет, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь сделки.
Эти требования звучат не вполне реалистично и в Израиле это, вероятно, понимают, но они могут быть направлены на внутреннюю публику, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По мнению эксперта, в Израиле рассматривается несколько возможных сценариев. «Хотя смена режима в Иране действительно была бы для Иерусалима предпочтительной, достижение этой цели извне не воспринимается как реалистичное», – подчеркнула Самарская. Поэтому продолжающееся сдерживание, по мнению Самарской, может рассматриваться как наиболее приемлемый вариант – по крайней мере в ближайшей перспективе.
«Оптимальным для Израиля, безусловно, было бы изменение крайне враждебной позиции Тегерана по отношению к еврейскому государству – что при текущей иранской власти представляется маловероятным», – сказала эксперт. Она также допустила, что Нетаньяху может рассчитывать как раз на отказ Ирана от таких условий, чтобы использовать это в качестве повода для увеличения давления. Но именно к возобновлению полномасштабных военных действий Израиль пока вряд ли готов, подчеркнула Самарская.
Стоит отметить, что представители США пока подробно не объясняли, что может получить Иран, если пойдет на уступки по ядерной программе. Но, если исходить из публичных заявлений министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в начале месяца, передача урана, равно как и отказ от его обогащения, не говоря о других условиях, неприемлемы для его страны.
На этом фоне американская и иранская дипломатические команды продолжают переговоры, второй раунд которых состоится 17 февраля в швейцарской Женеве. Прогресса не исключает ни сам Трамп, ни его ближайшие советники. Например, 15 февраля госсекретарь Марко Рубио подчеркнул намерение США «попробовать» разрешить разногласия с Ираном дипломатическим путем. Первый раунд американо-иранских переговоров состоялся 15 февраля. Как сообщил тогда агентству Reuters неназванный иранский дипломат, помимо вопросов, связанных с ядерной программой, страны обсуждают возможные экономические договоренности.
В 2015 г. США совместно с Россией, Китаем, Великобританией, Германией и Францией, а также Евросоюзом удалось заключить «ядерную сделку» с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Одним из основных условий для республики было соблюдение порога по обогащению урана в 3,67% и, соответственно, сокращение значительного количества центрифуг. Взамен американцы обеспечили смягчение санкционного давления. Тогда против соглашения выступил не только Нетаньяху, но и республиканцы. Выход из иранской сделки стал одним из главных обещаний большинства республиканцев – кандидатов в президенты в 2015–2016 гг., включая самого Трампа. А уже в 2018 г. он решил в одностороннем порядке покинуть СВПД и ввел в отношении Ирана санкции.
Республиканские администрации, в том числе команда Трампа, не склонны к дипломатическому инструментарию в отношении Ирана, говорит ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Любой договор, предусматривающий послабления в отношении Ирана, лично Трамп и его окружение автоматически видят как возможность для Ирана использовать момент для получения некоторых, в том числе стратегических, преимуществ. «Ситуация опасная. Могут быть нанесены удары. Начать процесс может Израиль, а США потом подключатся. Исключать дипломатический исход нельзя, но нынешняя администрация предпочитает применение силы в отношении Тегерана. Одновременно с этим ожидать большой войны не стоит», – резюмировал эксперт.