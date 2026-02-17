Зачем Израиль предлагает Ирану невыполнимую сделку

В 2015 г. США совместно с Россией, Китаем, Великобританией, Германией и Францией, а также Евросоюзом удалось заключить «ядерную сделку» с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Одним из основных условий для республики было соблюдение порога по обогащению урана в 3,67% и, соответственно, сокращение значительного количества центрифуг. Взамен американцы обеспечили смягчение санкционного давления. Тогда против соглашения выступил не только Нетаньяху, но и республиканцы. Выход из иранской сделки стал одним из главных обещаний большинства республиканцев – кандидатов в президенты в 2015–2016 гг., включая самого Трампа. А уже в 2018 г. он решил в одностороннем порядке покинуть СВПД и ввел в отношении Ирана санкции.