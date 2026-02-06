Использует ли Трамп переговоры с Ираном для внезапного удара по нему

Еще 4 февраля появились слухи о срыве встречи из-за разногласий как по месту встречи, тогда еще планировавшейся в Стамбуле, так и по ее содержанию (Иран хотел ограничить тематику ядерной программой, без обычных вооружений и политического аспекта). По первому вопросу изначально информация была о согласии США, но позже сменилась на противоположную. Ясности в ситуацию не смог внести и президент Трамп, заявивший, что верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует очень сильно беспокоиться», и одновременно подтвердивший продолжение переговоров.