Использует ли Трамп переговоры с Ираном для внезапного удара по нему

Использует ли Трамп переговоры с Ираном для внезапного удара по немуСША не хотят идти на уступки по вопросу ядерной программы Тегерана
Россия не навязывается «в помощники» США, Ирану или Израилю, но обсуждает с ними «взрывоопасную» для Ближневосточного региона ситуацию, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT на фоне продолжающихся попыток Тегерана и Вашингтона наладить двусторонний диалог. В том же интервью Лавров подчеркнул, что Россия готова внести свой вклад в решение проблемы с запасом обогащенного урана в Иране, «если и когда Вашингтон и Тегеран» заключат сделку.
В ночь на 5 февраля глава иранского МИДа Аббас Арагчи сообщил на своей странице в Х, что переговоры не отменены и состоятся в столице Омана Маскате 6 февраля. Вашингтон будет представлен спецпосланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, а Тегеран – Арагчи. Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на иранские и один арабский источник, американцы и иранцы пошли на «незначительные уступки», в результате чего встреча все-таки подтвердилась.
Предположительно, стороны согласились сосредоточиться на вопросах иранской ядерной программы, но также обсудить «ракеты и вооруженные группировки» с целью достижения «рамок будущей сделки». При этом если изначально планировалось пригласить некоторые ближневосточные страны в качестве наблюдателей, то в итоге встреча будет двусторонней.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на территории которой изначально планировалось провести встречу, подчеркнул стремление США и Ирана разрешить существующие проблемы дипломатическим путем.
За несколько часов до этого Al Jazeera сообщила о предположительных предложениях тех самых посредников по возможной сделке. Они включали ограничения на уровень обогащения урана (не выше 1,5%), а также передачу уже обогащенного элемента третьим странам. При этом еще 2 февраля председатель секретариата Высшего совета национальной безопасности по вопросам внешней политики Али Багери заявил, что Иран не намерен передавать обогащенные материалы ни одной стране.
Еще 4 февраля появились слухи о срыве встречи из-за разногласий как по месту встречи, тогда еще планировавшейся в Стамбуле, так и по ее содержанию (Иран хотел ограничить тематику ядерной программой, без обычных вооружений и политического аспекта). По первому вопросу изначально информация была о согласии США, но позже сменилась на противоположную. Ясности в ситуацию не смог внести и президент Трамп, заявивший, что верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует очень сильно беспокоиться», и одновременно подтвердивший продолжение переговоров.
Трамп рассматривает несколько вариантов развития событий, включая военный, для того чтобы заключить выгодную для американцев сделку, говорит политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, Иран заинтересован в затягивании времени в надежде, что Трамп отвлечется на другие темы – Гренландию или Украину: «А программа-максимум для Трампа – устроить операцию по смене режима. Но возможность общественного недовольства внутри США его останавливает. Поэтому он пока медлит. Тянуться такая динамика может долго».
Арабские страны заинтересованы в стабильности в регионе, несмотря на противоречия с Ираном, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Но эксперт сомневается, что арабские страны смогут гарантировать однозначный отказ Трампа от применения силы: «Хотя в их пользу играют многомиллиардные инвестиционные обязательства, которые дали арабские страны лично Трампу в ходе его летнего турне 2025 г. по региону».