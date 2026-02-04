Газета
Политика

Трамп: верховному лидеру Ирана «следует очень сильно беспокоиться»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует очень сильно беспокоиться». Об этом он сказал в интервью NBC News.

По словам Трампа, Иран продолжает переговоры с Соединенными Штатами. «Я бы сказал, что ему следует очень сильно беспокоиться, да. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры», – отметил американский президент.

Кроме того, глава Белого дома вновь заявил, что Вашингтон нанес серьезный ущерб ядерной программе Тегерана. «Мы пришли и уничтожили их ядерную программу», – сказал Трамп.

4 февраля Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что переговоры между США и Ираном по ядерному вопросу, запланированные на 6 февраля в Стамбуле, были сорваны из-за разногласий по месту и формату встречи. По их словам, возникший тупик может подтолкнуть Трампа к рассмотрению военного сценария.

1 февраля Хаменеи заявил, что возможная военная агрессия США против Ирана не останется двусторонним конфликтом и неизбежно перерастет в полномасштабную региональную войну.

