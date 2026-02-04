Трамп: верховному лидеру Ирана «следует очень сильно беспокоиться»

4 февраля Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что переговоры между США и Ираном по ядерному вопросу, запланированные на 6 февраля в Стамбуле, были сорваны из-за разногласий по месту и формату встречи. По их словам, возникший тупик может подтолкнуть Трампа к рассмотрению военного сценария.