Axios: переговоры Ирана и США оказались под угрозой срыва

Как утверждают источники, Иран потребовал перенести переговоры в Оман и провести их в двустороннем формате, обсуждая исключительно ядерную программу. Вашингтон не согласился менять условия, согласно которым США и Иран должны были провести встречу по ядерному вопросу, пригласив страны Ближнего Востока в качестве наблюдателей. Параллельно должны были пройти многосторонние консультации по другим вопросам, в том числе по иранской ракетной программе.