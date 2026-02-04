Газета
Политика

Axios: переговоры Ирана и США оказались под угрозой срыва

Ведомости

Переговоры между США и Ираном, запланированные на 6 февраля в Стамбуле, были сорваны из-за разногласий по месту и формату встречи, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. По их словам, возникший тупик может подтолкнуть президента США Дональда Трампа к рассмотрению военного сценария.

Как утверждают источники, Иран потребовал перенести переговоры в Оман и провести их в двустороннем формате, обсуждая исключительно ядерную программу. Вашингтон не согласился менять условия, согласно которым США и Иран должны были провести встречу по ядерному вопросу, пригласив страны Ближнего Востока в качестве наблюдателей. Параллельно должны были пройти многосторонние консультации по другим вопросам, в том числе по иранской ракетной программе.

«Мы сказали им: либо так, либо никак, и они ответили: "Тогда никак"», – заявил один из высокопоставленных американских чиновников. По его словам, США готовы возобновить переговоры на этой или следующей неделе, если Тегеран согласится на первоначальный формат.

В администрации США подчеркнули, что отсутствие прогресса по дипломатическому треку может привести к рассмотрению «других вариантов», включая военный. Американские чиновники при этом заявляют, что не намерены «тратить время» на переговоры, если они не приведут к реальному соглашению.

При этом 3 февраля Axios писал, что переговоры США и Ирана по вопросам ядерной программы Тегерана состоятся в Омане 6 февраля. Тогда сообщалось, что администрация Трампа согласилась с просьбой Ирана перенести переговоры из Турции.

3 февраля The New York Times со ссылкой на иранских и американских чиновников писала, что Иран допускает приостановку своей ядерной программы для снижения напряженности в Ближневосточном регионе.

