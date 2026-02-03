NYT: Иран готов приостановить ядерную программу для деэскалации
Иран допускает приостановку своей ядерной программы для снижения напряженности в Ближневосточном регионе, сообщает The New York Times со ссылкой на иранских и американских чиновников.
Как отмечает издание, Тегеран рассматривает возможность закрытия или временной остановки ядерной программы, однако предпочел бы альтернативный вариант – создание регионального консорциума по производству ядерной энергии, ранее предложенного Соединенными Штатами.
По данным NYT, в последние недели дипломаты из Турции, Египта, Омана и Ирака передавали послания между сторонами, пытаясь предотвратить эскалацию. В рамках этих усилий премьер-министр Катара также посетил Иран. Источники утверждают, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи и специальный представитель США Стив Уиткофф поддерживают прямой контакт, обмениваясь текстовыми сообщениями.
Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, по данным источников, недавно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В нем говорится, что Тегеран может согласиться на поставку обогащенного урана в Россию по модели соглашения 2015 г.
Иранская сторона также настаивает, что ее ядерная программа носит исключительно мирный характер и направлена на производство энергии, подчеркивая при этом готовность продолжать переговоры.
2 февраля журналист Axios Барак Равид сообщил, что Уиткофф и Аракчи могут провести переговоры по вопросам ядерной программы Тегерана в турецком Стамбуле 6 февраля.