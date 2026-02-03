NYT: Иран готов приостановить ядерную программу для деэскалации

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, по данным источников, недавно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В нем говорится, что Тегеран может согласиться на поставку обогащенного урана в Россию по модели соглашения 2015 г.