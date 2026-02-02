Кремль подтвердил готовность России принять иранский обогащенный уран

28 января президент США Дональд Трамп объявил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Иран заявлял, что готов к переговорам с США, но также готов обороняться в случае атак. В МИД Ирана в контексте новой эскалации объявили о старте «третьей фазы» войны с США и Израилем.