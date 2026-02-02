Газета
Главная / Политика /

Кремль подтвердил готовность России принять иранский обогащенный уран

Ведомости

Москва готова рассмотреть возможность вывоза в Россию обогащенного урана из Ирана как часть мер по снижению международной напряженности вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта тема давно была на повестке дня, и Россия предлагала эти свои услуги достаточно давно как возможный вариант, который привел бы к снятию определенных раздражителей для ряда стран», – сказал Песков в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что Россия продолжает консультации со всеми заинтересованными сторонами, включая Тегеран и Вашингтон, и сохраняет готовность содействовать деэскалации. «Сейчас же Россия продолжает свои усилия, продолжает контакты со всеми заинтересованными сторонами и в меру возможностей сохраняет свою готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана», – сказал пресс-секретарь.

30 января президент РФ Владимир Путин провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, прибывшим в Россию с визитом.

28 января президент США Дональд Трамп объявил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Иран заявлял, что готов к переговорам с США, но также готов обороняться в случае атак. В МИД Ирана в контексте новой эскалации объявили о старте «третьей фазы» войны с США и Израилем.

Россия призывала стороны к сдержанности и отказаться от применения силы. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что Вашингтону следует «семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать» в контексте напряженности вокруг Ирана.

