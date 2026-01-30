Газета
Небензя призвал США «семь раз отмерить и не отрезать» с Ираном

Ведомости

США следует «семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать» в контексте напряженности вокруг Ирана. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы все советуем американцам семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать», – сказал он.

28 января президент США Дональд Трамп объявил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Он пригрозил применением силы в случае отказа Ирана от переговоров.

Оценивая заявления Трампа, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи говорил, что если США хотят вести переговоры, «они должны отказаться от угроз, чрезмерных требований и поднятия необоснованных вопросов». На фоне новых угроз со стороны Трампа в МИД Ирана заявили о старте «третьей фазы» войны с США и Израилем. «Первой фазой» была 12-дневная война, второй – масштабные протесты в январе 2026 г.

В Кремле призывали стороны к сдержанности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговорный потенциал не исчерпан, поэтому нужно в первую очередь сконцентрироваться на дипломатических механизмах.

