Небензя призвал США «семь раз отмерить и не отрезать» с Ираном

Оценивая заявления Трампа, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи говорил, что если США хотят вести переговоры, «они должны отказаться от угроз, чрезмерных требований и поднятия необоснованных вопросов». На фоне новых угроз со стороны Трампа в МИД Ирана заявили о старте «третьей фазы» войны с США и Израилем. «Первой фазой» была 12-дневная война, второй – масштабные протесты в январе 2026 г.