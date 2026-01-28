Газета
Иран объявил о третьей фазе войны с США и Израилем

Ведомости

Тегеран вступил в третью фазу конфликта с США и Израилем, считает замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади. Первой фазой, по его словам, была война в июне 2025 г., второй – протесты в январе этого года.

«Всего пока существует три фазы. Первой фазой была 12-дневная война, второй – беспорядки спустя всего семь месяцев после окончания войны. Сейчас мы входим в третью фазу», – сказал он (цитата по ТАСС).

28 января президент США Дональд Трамп объявил об отправке большой флотилии к берегам Ирана для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Он пригрозил применением силы, которая будет хуже ударов по ядерным объектам Ирана летом 2025 г.

Гарибабади заявил, что США сменили тактику, но «в этой фазе они так же потерпят поражение, как и в двух предыдущих». 

Оценивая заявления Трампа, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи говорил, что если США хотят вести переговоры, «они должны отказаться от угроз, чрезмерных требований и поднятия необоснованных вопросов».

