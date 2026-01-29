Кремль призывал США и Иран к сдержанности и отказу от силовых методов

28 января президент США Дональд Трамп сообщил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Он пригрозил применением силы, которая будет хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г.