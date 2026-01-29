Кремль призывал США и Иран к сдержанности и отказу от силовых методов
В Кремле по-прежнему призывают США и Иран к сдержанности и отказу от каких-либо силовых методов решения вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что переговорный потенциал не исчерпан, поэтому нужно в первую очередь сконцентрироваться на дипломатических механизмах.
«Какие-либо силовые действия способны только создать хаос в регионе и привести к очень опасным последствиям», – добавил Песков.
28 января президент США Дональд Трамп сообщил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Он пригрозил применением силы, которая будет хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г.
CNN со ссылкой на источники пишет, что Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после безрезультатных предварительных переговоров об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет.