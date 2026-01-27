Авианосная группа США прибыла к берегам Ирана для потенциальной военной операции

Авианосная группа США прибыла к берегам Ирана для потенциальной военной операцииВашингтон усиливает свои войска в регионе ударной авиацией ВВС и тяжелой техникой
Американская авианосная группа вечером 25 января прибыла в зону ответственности центрального командования США (Centcom) на Ближнем Востоке и теперь находится вблизи Ирана, передает израильский телеканал 13TV со ссылкой на источники. Передислокация флотилии во главе с авианосцем Abraham Lincoln в регион началась 15 января из Южно-Китайского моря в рамках возможной военной кампании против Исламской Республики на фоне жестких действий иранских властей в ходе массовых беспорядков в стране. Кроме того, Пентагон в ближайшее время также планирует усилить в регионе свою сухопутную группировку, перебросив туда батареи ПРО и ПВО THAAD и Patriot, писала газета The Wall Street Journal.
В состав американской флотилии помимо вышеназванного авианосца Abraham Lincoln входит несколько эсминцев и подлодка, оснащенные крылатыми ракетами. На борту авианосца размещены десятки палубных истребителей F-35 и F/A-18.
Правда, в то же время неназванный высокопоставленный представитель американских властей сообщил телеканалу Fox News, что авианосная группа хоть и находится в непосредственной близости от Ближнего Востока, но она пока не развернулась в зоне потенциальной военной операции. По словам собеседника телеканала, США уже перебросили в регион 36 истребителей F-15 (в Иорданию), а также неизвестное количество единиц тяжелой техники при помощи транспортных самолетов Boeing С-17.
На фоне наращивания американского военного присутствия в регионе и возможной атаки США на Иран командующий северный военным округом Армии обороны Израиля (АОИ) Рафи Мило в интервью телеканалу 13TV объявил, что в настоящее время АОИ находится в состоянии повышенной боеготовности. По его словам, израильские военные «очень подготовлены и готовы как к решительной обороне, так и к наступательным ответным действиям» против Исламской Республики и ее союзников. Как передает 13TV со ссылкой на источники в АОИ, израильское военное руководство уже провело переговоры с главой Centcom адмиралом Брэдом Купером для обсуждения координации усилий на случай возможной военной кампании против Ирана.
Со своей стороны власти Ирана неоднократно предупреждали, что они будут рассматривать любые агрессивные действия американцев против своей страны как акт «полномасштабной войны». Дружественная Ирану иракская группировка «Катаиб Хезболла» в своем заявлении выразила солидарность Тегерану и призвала «бойцов исламского сопротивления по всему миру» быть готовыми к широкой конфронтации для защиты Исламской Республики.
Возможная эскалация на Ближнем Востоке вызвала обеспокоенность у России и Турции. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал все стороны к сдержанности, отметив, что Москва прикладывает все усилия для деэскалации напряженности. А турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан призвал Вашингтон не повторять опыт Венесуэлы в Иране и не «загонять иранское руководство в угол».
Новый виток обострения американо-иранских отношений произошел в конце 2025 г. в ситуации массовых антиправительственных протестов в Иране. На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил применением военной силы, если Тегеран будет убивать протестующих. Правда, 16 января американский президент неожиданно отказался от военной операции. А уже 23 января он объявил о движении «на всякий случай» к берегам Исламской Республики «большой флотилии».
Доктор политологи Университета Зальцбурга Камран Гасанов не исключил вероятность военного удара США по Ирану. Вероятность региональной эскалации также допускает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин, но ее начало в ближайшее время пока сложно спрогнозировать из-за отсутствия информации. Теоретически в потенциальной военной операции США готов принять участие лишь Израиль. Другие региональные союзники американцев потенциально могут предоставить свою территорию для удара по Исламской Республике, но после сильного давления Вашингтона, допустил эксперт.
При помощи политико-дипломатических и военных инструментов Трамп пытается убедить иранское руководство заключить ядерную сделку на своих условиях, заметил Гасанов. «Думаю, интенсивность военных атак продемонстрирует, какую тактику избрала американская администрация. Если ее целью будет свержение режима, то военными целями американцев станут не только ядерные объекты, но и верхушка генералитета и политического руководства», – полагает политолог.
Соседние арабские страны постараются максимально дистанцироваться от участия в американской военной авантюре, уверен Гасанов. И хотя Иран для монархий Персидского залива выступает в качестве регионального конкурента, развал Исламской Республики чреват для них новыми опасными вызовами. Кроме того, продолжает политолог, это создает для них опасный прецедент. «Страны региона наверняка понимают, что развал Ирана приведет к усилению Израиля, что потенциально может воодушевить еврейское государство на враждебные акции против Турции и других ближневосточных государств», – предупредил эксперт.