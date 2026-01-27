Авианосная группа США прибыла к берегам Ирана для потенциальной военной операции

На фоне наращивания американского военного присутствия в регионе и возможной атаки США на Иран командующий северный военным округом Армии обороны Израиля (АОИ) Рафи Мило в интервью телеканалу 13TV объявил, что в настоящее время АОИ находится в состоянии повышенной боеготовности. По его словам, израильские военные «очень подготовлены и готовы как к решительной обороне, так и к наступательным ответным действиям» против Исламской Республики и ее союзников. Как передает 13TV со ссылкой на источники в АОИ, израильское военное руководство уже провело переговоры с главой Centcom адмиралом Брэдом Купером для обсуждения координации усилий на случай возможной военной кампании против Ирана.