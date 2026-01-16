Газета
Главная / Политика /

Готовятся ли США к удару по Ирану

Американские союзники в регионе пытаются его предотвратить
Нурлан Гасымов
Глеб Мишутин
США и ранее отправляли свой флот к берегам Ирана – для поддержки Израиля во время 12-дневной войны
США и ранее отправляли свой флот к берегам Ирана – для поддержки Израиля во время 12-дневной войны / United States Navy

США перебрасывают свою авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности центрального командования, куда входит Ближний Восток, передает американский телеканал NewsNation со ссылкой на источник. В состав флотилии помимо авианосца Abraham Lincoln входит ударная подводная лодка и другие боевые корабли. До региона они предположительно дойдут через неделю. Передислокация американского флота происходит на фоне продолжающихся в Иране антиправительственных протестов и обсуждения в Белом доме возможных вариантов поддержки демонстрантов.

Пентагон ранее перебрасывал свою морскую флотилию во главе с авианосцем USS Nimitz из Южно-Китайского моря к иранским берегам на завершающей стадии 12-дневной войны в июне 2025 г. для поддержки Израиля в столкновении с Ираном.

В первую очередь с помощью военного флота президент США Дональд Трамп пытается оказать военно-политическое давление на иранское руководство, но не исключена вероятность американского удара по территории этой страны, говорит ведущий научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. «Бряцание оружием – типичное поведение Белого дома на иранском направлении при республиканцах. Потенциально авианосец сможет атаковать иранские цели в радиусе до 400 км», – считает эксперт.

AFP: Трампа убедили не наносить удары по Ирану

Политика / Международные новости

При этом, отмечает Сокольщик, в потенциальной схватке Иран обладает ресурсами для отпора американским военным. Политическая система Исламской Республики смогла выстоять во время предыдущих протестов и израильского нападения на страну в 2025 г. «Иран – милитаризированное государство со своими военными технологиями. Поэтому потенциальная эскалация рискует привести к разрушительной войне в регионе», – предупредил он.

По словам собеседника NewsNation, на фоне очередной ирано-американской напряженности и повторной переброски флота Пентагон призвал своих сотрудников покинуть американскую авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре в безопасное место с вечера 14 января. Чуть позже неназванный источник Reuters уточнил, что речь в данном случае идет не об эвакуации американского персонала, а о его передислокации. Посольство США в Дохе рекомендовало своим гражданам «проявлять повышенную осторожность и ограничить поездки на авиабазу «Аль-Удейд» без необходимости».

Новое обострение американо-иранских отношений происходит с начала года. Трамп неоднократно угрожал применением военной силы против Исламской Республики в случае массовых убийств и казней демонстрантов. Правда, через несколько часов Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете заявил, что он «из надежных источников» получил информацию о прекращении гибели демонстрантов в Иране и отсутствии планов казней у иранского руководства. Затем эту информацию подтвердил в интервью телеканалу Fox News министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

NBC News: Трамп хочет быстрого удара по Ирану, но ему не гарантируют успех

Политика / Международные новости

Противоречивые заявления Трампа произошли на фоне возможных споров внутри американской администрации относительно мер воздействия на Иран. Сам президент настроен нанести «быстрый и решительный удар» по Исламской Республике, чтобы не спровоцировать затяжную войну, сообщил 15 января телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме. Советники президента настаивают на дипломатии, опасаясь, что у американских военных в регионе не окажется достаточных ресурсов для отражения потенциальной ответной иранской атаки.

Опасаются последствий вероятного удара США по Ирану и арабские союзники американцев на Ближнем Востоке. В частности, их тревожит перспектива гипотетического краха Исламской Республики, который впоследствии может нанести ущерб безопасности других государств Персидского залива, написала накануне газета The New York Times. Кроме того, они не заинтересованы в серьезном смещении регионального баланса сил в пользу Израиля.

На данном этапе в большой войне не заинтересованы ни США, ни Иран, считает гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. По его мнению, за время кризиса Вашингтону не удалось взять Тегеран одним «кавалерийским наскоком», а ввязываться в очередную затратную и опустошительную войну американцам невыгодно в условиях нерешенных кризисов на Украине и в Латинской Америке.

В антиправительственных протестах в Иране наметился явный перелом в пользу руководства Исламской Республики, а многие зачинщики беспорядков задержаны, заметил Сафаров. С учетом этой динамики на Западе опасаются, что возможные американские удары по иранским объектам приведут к сплочению иранцев вокруг флага и тем самым укрепят позиции текущих властей, отметил иранист.

