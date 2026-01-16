Готовятся ли США к удару по Ирану

Готовятся ли США к удару по ИрануАмериканские союзники в регионе пытаются его предотвратить
США перебрасывают свою авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности центрального командования, куда входит Ближний Восток, передает американский телеканал NewsNation со ссылкой на источник. В состав флотилии помимо авианосца Abraham Lincoln входит ударная подводная лодка и другие боевые корабли. До региона они предположительно дойдут через неделю. Передислокация американского флота происходит на фоне продолжающихся в Иране антиправительственных протестов и обсуждения в Белом доме возможных вариантов поддержки демонстрантов.
Пентагон ранее перебрасывал свою морскую флотилию во главе с авианосцем USS Nimitz из Южно-Китайского моря к иранским берегам на завершающей стадии 12-дневной войны в июне 2025 г. для поддержки Израиля в столкновении с Ираном.
В первую очередь с помощью военного флота президент США Дональд Трамп пытается оказать военно-политическое давление на иранское руководство, но не исключена вероятность американского удара по территории этой страны, говорит ведущий научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. «Бряцание оружием – типичное поведение Белого дома на иранском направлении при республиканцах. Потенциально авианосец сможет атаковать иранские цели в радиусе до 400 км», – считает эксперт.
При этом, отмечает Сокольщик, в потенциальной схватке Иран обладает ресурсами для отпора американским военным. Политическая система Исламской Республики смогла выстоять во время предыдущих протестов и израильского нападения на страну в 2025 г. «Иран – милитаризированное государство со своими военными технологиями. Поэтому потенциальная эскалация рискует привести к разрушительной войне в регионе», – предупредил он.
По словам собеседника NewsNation, на фоне очередной ирано-американской напряженности и повторной переброски флота Пентагон призвал своих сотрудников покинуть американскую авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре в безопасное место с вечера 14 января. Чуть позже неназванный источник Reuters уточнил, что речь в данном случае идет не об эвакуации американского персонала, а о его передислокации. Посольство США в Дохе рекомендовало своим гражданам «проявлять повышенную осторожность и ограничить поездки на авиабазу «Аль-Удейд» без необходимости».
Новое обострение американо-иранских отношений происходит с начала года. Трамп неоднократно угрожал применением военной силы против Исламской Республики в случае массовых убийств и казней демонстрантов. Правда, через несколько часов Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете заявил, что он «из надежных источников» получил информацию о прекращении гибели демонстрантов в Иране и отсутствии планов казней у иранского руководства. Затем эту информацию подтвердил в интервью телеканалу Fox News министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.
Противоречивые заявления Трампа произошли на фоне возможных споров внутри американской администрации относительно мер воздействия на Иран. Сам президент настроен нанести «быстрый и решительный удар» по Исламской Республике, чтобы не спровоцировать затяжную войну, сообщил 15 января телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме. Советники президента настаивают на дипломатии, опасаясь, что у американских военных в регионе не окажется достаточных ресурсов для отражения потенциальной ответной иранской атаки.
Опасаются последствий вероятного удара США по Ирану и арабские союзники американцев на Ближнем Востоке. В частности, их тревожит перспектива гипотетического краха Исламской Республики, который впоследствии может нанести ущерб безопасности других государств Персидского залива, написала накануне газета The New York Times. Кроме того, они не заинтересованы в серьезном смещении регионального баланса сил в пользу Израиля.
На данном этапе в большой войне не заинтересованы ни США, ни Иран, считает гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. По его мнению, за время кризиса Вашингтону не удалось взять Тегеран одним «кавалерийским наскоком», а ввязываться в очередную затратную и опустошительную войну американцам невыгодно в условиях нерешенных кризисов на Украине и в Латинской Америке.
В антиправительственных протестах в Иране наметился явный перелом в пользу руководства Исламской Республики, а многие зачинщики беспорядков задержаны, заметил Сафаров. С учетом этой динамики на Западе опасаются, что возможные американские удары по иранским объектам приведут к сплочению иранцев вокруг флага и тем самым укрепят позиции текущих властей, отметил иранист.