Готовятся ли США к удару по Ирану

По словам собеседника NewsNation, на фоне очередной ирано-американской напряженности и повторной переброски флота Пентагон призвал своих сотрудников покинуть американскую авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре в безопасное место с вечера 14 января. Чуть позже неназванный источник Reuters уточнил, что речь в данном случае идет не об эвакуации американского персонала, а о его передислокации. Посольство США в Дохе рекомендовало своим гражданам «проявлять повышенную осторожность и ограничить поездки на авиабазу «Аль-Удейд» без необходимости».