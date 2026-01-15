AFP: Трампа убедили не наносить удары по Ирану
Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили президента США Дональда Трампа не наносить удары по Ирану, сообщает AFP со ссылкой на источники. Об этом пишет ТАСС.
Собеседник агентства подчеркнул, что усилия стран Персидского залива были направлены на то, чтобы «избежать неконтролируемой ситуации в регионе». По его словам, контакты с США продолжаются, чтобы «закрепить завоеванное доверие».
Другой источник AFP рассказал, что Ирану также передали, что нападение на американские объекты в Персидском заливе будет иметь последствия для отношений со странами в регионе.
Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам заявлял, что Трамп передал Тегерану заверения в отсутствии планов нападения на Иран и призвал и исламскую республику также проявить сдержанность. Посол охарактеризовал нынешнюю ситуацию в стране как «полностью под контролем» и заявил, что в настоящее время протестов нет, несмотря на угрозы со стороны Израиля и США. В случае агрессии, по его словам, Иран готов нанести ответные удары по объектам США и Израиля в регионе.
The Washington Post писал, что Израиль и Иран через российское посредничество тайно обменялись гарантиями о том, что не нанесут упреждающий удар друг по другу накануне массовых протестов.