AFP: Трампа убедили не наносить удары по Ирану

Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам заявлял, что Трамп передал Тегерану заверения в отсутствии планов нападения на Иран и призвал и исламскую республику также проявить сдержанность. Посол охарактеризовал нынешнюю ситуацию в стране как «полностью под контролем» и заявил, что в настоящее время протестов нет, несмотря на угрозы со стороны Израиля и США. В случае агрессии, по его словам, Иран готов нанести ответные удары по объектам США и Израиля в регионе.