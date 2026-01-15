WP: Израиль и Иран тайно обменялись гарантиями через Россию накануне протестов
Израиль и Иран через российское посредничество тайно обменялись гарантиями о том, что не нанесут упреждающий удар друг по другу накануне массовых протестов в Иране, сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатов и региональных чиновников.
Как следует из материалов издания, в конце декабря израильские официальные лица передали через Москву заверение, что Израиль не атакует Иран, если сам не подвергнется нападению. Иран ответил взаимным обязательством воздержаться от упреждающих действий.
По мнению источников, эти контакты отражали стремление Израиля избежать эскалации с Тегераном в период подготовки к возможной крупной военной кампании против проиранской «Хезболлы» в Ливане. Несмотря на подозрительность иранской стороны, договоренность позволила Тегерану сосредоточиться на внутренних вызовах, а Израилю – изолировать «Хезболлу».
В настоящее время неясно, сохранят ли стороны эти негласные договоренности на фоне продолжающихся протестов в Иране и планов администрации президента США Дональда Трампа нанести удары по иранским целям в ответ на подавление демонстраций. Ранее Россия уже предлагала США посредничество между Израилем и Ираном, но Трамп отклонил это предложение, сославшись на необходимость сначала «разобраться с Украиной».
14 января NBC News писало, что израильские и некоторые арабские чиновники обратились к администрации Трампа с просьбой отложить возможные удары по Ирану, поскольку режим в стране недостаточно ослаб.
Масштабные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначальные требования протестующих в Тегеране заключались в обеспечении экономической стабильности, но позже к этому присоединились призывы к политическим реформам.