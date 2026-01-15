WP: Израиль и Иран тайно обменялись гарантиями через Россию накануне протестов

В настоящее время неясно, сохранят ли стороны эти негласные договоренности на фоне продолжающихся протестов в Иране и планов администрации президента США Дональда Трампа нанести удары по иранским целям в ответ на подавление демонстраций. Ранее Россия уже предлагала США посредничество между Израилем и Ираном, но Трамп отклонил это предложение, сославшись на необходимость сначала «разобраться с Украиной».