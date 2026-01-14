NBC: Израиль просил США пока не наносить удары по Ирану
Израильские и некоторые арабские чиновники обратились к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой отложить возможные удары по Ирану, поскольку режим в стране недостаточно ослаб. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.
Чиновники, обратившиеся к Вашингтону, считают, что сейчас ситуация в Иране быстро развивается, в связи с чем стабильность режима остается неустойчивой.
Собеседник телеканала рассказал, что израильская сторона предполагает: если США нанесут удары сейчас, «внешнее вмешательство может не закончить работу, которую начали протестующие». Вместе с тем они уверены, что другие действия Вашингтона, направленные на дестабилизацию режима, будут способствовать ослаблению властей.
Речь идет об усилении санкций, проведении кибератаки или военных действий, направленных против конкретных иранских лидеров.
Масштабные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначальные требования протестующих в Тегеране заключались в обеспечении экономической стабильности, но позже к этому присоединились призывы к политическим реформам.
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива писала о возможности атаки США на Иран на фоне протестов. Согласно материалу, администрация Трампа не уточнила, какого типа военную акцию она планирует против Ирана, но заявила, что атака «cкорее возможна, чем нет».