NBC: Израиль просил США пока не наносить удары по Ирану

Собеседник телеканала рассказал, что израильская сторона предполагает: если США нанесут удары сейчас, «внешнее вмешательство может не закончить работу, которую начали протестующие». Вместе с тем они уверены, что другие действия Вашингтона, направленные на дестабилизацию режима, будут способствовать ослаблению властей.