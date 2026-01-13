Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения

Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучрежденияПрезидент США заверил, что «помощь уже в пути»
Президент США Дональд Трамп призвал иранских протестующих продолжать проводить акции и захватывать госучреждения. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Американский лидер также заверил протестующих в том, что «помощь уже в пути». Кроме того, Трамп отменил все встречи с иранскими официальными лицами и отказался говорить с ними пока «убийства протестующих не прекратятся».
«Сохраняйте имена убийц и насильников. Они заплатят большую цену», – заявил он. В конце сообщения президент написал «MIGA».
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально акции начались на главном базаре Тегерана, где на улицы вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. В тот день риал опустился до исторического минимума – 1,45 млн за $1. Позднее беспорядки охватили все провинции страны.
Reuters со ссылкой на источник писал, что по состоянию на 13 января в ходе протестов в Иране погибли уже около 2000 человек.
На фоне подавления антиправительственных протестов США рассматривают возможность введения новых санкций против Ирана, а также другие варианты давления на Тегеран. Среди рассматриваемых вариантов – санкции против ключевых представителей иранского руководства, ограничения в отношении энергетического и банковского секторов страны, а также введение 25%-ных тарифов против государств, продолжающих вести бизнес с Ираном.