Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США обсуждают санкции в отношении Ирана из-за подавления протестов

Ведомости

США рассматривают возможность введения новых санкций против Ирана на фоне подавления антиправительственных протестов, а также другие варианты давления на Тегеран. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным телеканала, 13 января в Белом доме должна пройти встреча команды президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, на которой обсудят возможные меры вмешательства. Среди рассматриваемых вариантов – санкции против ключевых представителей иранского руководства, ограничения в отношении энергетического и банковского секторов страны, а также введение 25%-ных тарифов против государств, продолжающих вести бизнес с Ираном.

Кроме того, источники ABC News не исключают обсуждения кибератак, информационных операций в поддержку протестующих и точечных военных ударов по объектам силовых структур, задействованных в подавлении демонстраций. Речь также может идти о более масштабных военных сценариях, хотя эксперты считают их менее вероятными из-за высоких рисков эскалации.

Белый дом: Трамп не исключил авиаударов США по Ирану

Политика / Международные новости

13 января CBS News писал, что специалисты Пентагона также представили варианты киберопераций и психологических кампаний, направленных на подрыв иранских командных структур, систем связи и государственных СМИ.

С 28 декабря в Иране продолжаются протесты. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Позже протестные акции охватили все провинции страны.

На этом фоне Трамп пригрозил принять жесткие меры в отношении Ирана, вплоть до оказания военной поддержки протестующим и авиаударов по стратегическим объектам.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь