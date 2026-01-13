США обсуждают санкции в отношении Ирана из-за подавления протестов
США рассматривают возможность введения новых санкций против Ирана на фоне подавления антиправительственных протестов, а также другие варианты давления на Тегеран. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным телеканала, 13 января в Белом доме должна пройти встреча команды президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, на которой обсудят возможные меры вмешательства. Среди рассматриваемых вариантов – санкции против ключевых представителей иранского руководства, ограничения в отношении энергетического и банковского секторов страны, а также введение 25%-ных тарифов против государств, продолжающих вести бизнес с Ираном.
Кроме того, источники ABC News не исключают обсуждения кибератак, информационных операций в поддержку протестующих и точечных военных ударов по объектам силовых структур, задействованных в подавлении демонстраций. Речь также может идти о более масштабных военных сценариях, хотя эксперты считают их менее вероятными из-за высоких рисков эскалации.
13 января CBS News писал, что специалисты Пентагона также представили варианты киберопераций и психологических кампаний, направленных на подрыв иранских командных структур, систем связи и государственных СМИ.
С 28 декабря в Иране продолжаются протесты. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Позже протестные акции охватили все провинции страны.
На этом фоне Трамп пригрозил принять жесткие меры в отношении Ирана, вплоть до оказания военной поддержки протестующим и авиаударов по стратегическим объектам.