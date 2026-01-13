В США обсуждают применение киберопераций против Ирана

По словам источников, кибероперации и психологические операции могут проводиться одновременно с применением традиционной военной силы. Они также могут быть реализованы как самостоятельные мероприятия. По данным CBS, представители минобороны не уточнили, какая конкретно цифровая инфраструктура в Иране может быть поражена и как именно будет выглядеть психологическая кампания против госСМИ страны, если президент США Дональд Трамп одобрит такой ход.