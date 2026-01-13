Газета
В США обсуждают применение киберопераций против Ирана

Ведомости

Специалисты Пентагона также представили варианты киберопераций и психологических кампаний, направленных на подрыв иранских командных структур, систем связи и государственных СМИ. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на двух представителей американского минобороны.

По словам источников, кибероперации и психологические операции могут проводиться одновременно с применением традиционной военной силы. Они также могут быть реализованы как самостоятельные мероприятия. По данным CBS, представители минобороны не уточнили, какая конкретно цифровая инфраструктура в Иране может быть поражена и как именно будет выглядеть психологическая кампания против госСМИ страны, если президент США Дональд Трамп одобрит такой ход.

Оба американских чиновника добавили, что окончательное решение пока не принято и дипломатические каналы все еще открыты. Отмечается также, что Трампа проинформировали о широком спектре военных и тайных инструментов, которые могут быть использованы против Ирана и «выходят далеко за рамки обычных авиаударов».

Трамп объявил о введении вторичных санкций против торговых партнеров Ирана

Политика / Международные новости

По словам нескольких других источников, знакомых с ситуацией, 13 января команда президента по вопросам нацбезопасности проведет совещание в Белом доме, чтобы обсудить обновленные варианты действий в отношении Ирана.

С 28 декабря в Иране продолжаются протесты. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Позже протестные акции охватили все провинции страны.

На этом фоне Трамп пригрозил принять жесткие меры в отношении Ирана, вплоть до оказания военной поддержки протестующим и авиаударов по стратегическим объектам.

