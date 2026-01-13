Трамп объявил о введении вторичных санкций против торговых партнеров Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении вторичных санкций против торговых партнеров Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
Согласно новому распоряжению, с этого момента любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой, обязана будет уплачивать пошлину в размере 25% на любые торговые операции с США.
«Это распоряжение является окончательным и не подлежит пересмотру», – указал Трамп.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Затем протестные акции охватили все провинции страны.
Трамп на этом фоне пригрозил принять жесткие меры в отношении Ирана, вплоть до оказания военной поддержки протестующим и авиаударов по стратегическим объектам.