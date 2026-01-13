Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп объявил о введении вторичных санкций против торговых партнеров Ирана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении вторичных санкций против торговых партнеров Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Согласно новому распоряжению, с этого момента любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой, обязана будет уплачивать пошлину в размере 25% на любые торговые операции с США.

«Это распоряжение является окончательным и не подлежит пересмотру», – указал Трамп.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Затем протестные акции охватили все провинции страны.

Трамп на этом фоне пригрозил принять жесткие меры в отношении Ирана, вплоть до оказания военной поддержки протестующим и авиаударов по стратегическим объектам.

Читайте также:Белый дом: Трамп не исключил авиаудары США по Ирану
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь