Главная / Политика /

Белый дом: Трамп не исключил авиаудары США по Ирану

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не исключает любые варианты действий Вашингтона в отношении Ирана, включая авиаудары. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, Трамп традиционно «держит все варианты на столе», а возможные удары с воздуха являются лишь одним из множества сценариев, которыми располагает главнокомандующий США. «И авиаудары были бы лишь одним из множества, множества вариантов, которые есть у главнокомандующего. Дипломатия всегда является первым вариантом для президента», – сказала она.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Затем протестные акции охватили все провинции страны.

Что известно о протестах в Иране. Главное

Политика / Международные новости

12 января глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у иранских властей есть документы, подтверждающие причастность США и Израиля к террористическим действиям участников беспорядков. Он также раскритиковал западные правительства, отметив, что они осуждают действия иранской полиции, а не террористов. По словам министра, протестующие получали из-за рубежа указания открывать огонь по людям.

При этом, как писало Axios, Аранчи связывался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на фоне угроз американского лидера о применении военной силы в поддержку протестов в республике. Они обсудили возможность проведения встречи в ближайшее время. 

