Axios: глава МИД Ирана связывался с Уиткоффом на фоне угроз Трампа

Ведомости

Глава МИД Ирана Аббас Аранчи связывался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на фоне угроз американского лидера о применении военной силы в поддержку протестов в республике. Они обсудили возможность проведения встречи в ближайшее время. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. 

Как отмечает портал, это является признаком того, что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется канал связи, несмотря на «тупик в ядерных переговорах и обмен угрозами».

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. По неофициальным данным, опубликованным журналом Time 10 января, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. Власти Ирана заявили о гибели более 100 силовиков во время протестов.

The Daily Telegraph сообщала, что на фоне протестов в Иране Вашингтон рассматривает возможность кибератаки на страну. Президент США Дональд Трамп также получил на рассмотрение предложения о силовых мерах. По информации издания, это должно послужить «наказанием» для Ирана в ответ на случаи смертей среди протестующих. Тем не менее американские официальные лица предостерегли Трампа от поспешных действий.

