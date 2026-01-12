Газета
Telegraph: США могут провести кибератаку в отношении Ирана

Ведомости

На фоне протестов в Иране Вашингтон рассматривает возможность кибератаки на страну. Об этом сообщает The Daily Telegraph. Президент США Дональд Трамп также получил на рассмотрение предложения о силовых мерах.

По информации издания, это должно послужить «наказанием» для Ирана в ответ на случаи смертей среди протестующих. Тем не американские официальные лица предостерегли Трампа от поспешных действий.

Как пишет The Daily Telegraph, Вашингтон мог бы использовать «секретное киберустройство», нацеленное на военные и гражданские объекты Ирана.

Тегеран заявил о полном контроле над ситуацией с протестами

Политика / Международные новости

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. По неофициальным данным, опубликованным журналом Time 10 января, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. Власти Ирана заявили о гибели более 100 силовиков во время протестов.

Axios 11 января писал, что Трамп рассматривает несколько вариантов поддержки протестов в Иране и ослабления местного правительства. По словам одного из собеседников портала, многие в администрации американского лидера считают, что серьезные активные действия на данном этапе будут подрывать протесты. Другой источник подтвердил Axios, что обсуждения включали в себя военные удары по Ирану, но большинство вариантов, представленных президенту на данном этапе, «не являются финальными».

