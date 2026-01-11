Axios: Трамп изучает возможные способы поддержки протестного движения в Иране
Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов поддержки протестов в Иране и ослабления местного правительства. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников.
По словам одного из них, хотя военные удары США по объектам в Иране являются одним из обсуждаемых вариантов, многие в администрации Трампа считают, что серьезные активные действия на данном этапе будут подрывать протесты.
Другой американский чиновник подтвердил, что обсуждения включали в себя военные удары по Ирану, но большинство вариантов, представленных президенту на данном этапе, «не являются финальными».
Другие варианты включают шаги по сдерживанию, например, объявление о том, что в регион направляется авианосная ударная группа.
Представитель США заявил, что также рассматриваются кибератаки и информационные операции против иранского правительства.
Трамп публично предупреждал, что в случае расправы над протестующими Вашингтон нанесет Ирану «очень сильный удар». Как пишет Reuters со ссылкой на спикера парламента страны Мохаммеда Багера Калибафа, Тегеран будет рассматривать американские военные базы и территорию Израиля как «законные цели» для ударов в случае атаки США.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Согласно неофициальным данным, опубликованным журналом Time 10 января, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. Власти Ирана заявили о гибели более 100 силовиков во время протестов.