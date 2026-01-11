Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Власти Ирана заявили о гибели 100 силовиков во время протестов

Ведомости

За две недели протестов в Иране погибли 109 полицейских, передает телеканал Al Jazeera.

Иранский Красный Полумесяц сообщил о гибели своего сотрудника во время нападения на одно из зданий организации, оказывающей помощь пострадавшим в Горганe (провинция Голестан).

Государственные СМИ заявили о поджоге мечети в Мешхеде на востоке Ирана вечером 10 января.

Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее акции охватили все провинции республики.

Согласно неофициальным данным, опубликованным журналом Time 10 января, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. 9 января иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency) сообщила, что на 13-й день протестов в стране погибли по меньшей мере 65 человек.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь