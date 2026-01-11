Власти Ирана заявили о гибели 100 силовиков во время протестов

Согласно неофициальным данным, опубликованным журналом Time 10 января, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. 9 января иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency) сообщила, что на 13-й день протестов в стране погибли по меньшей мере 65 человек.