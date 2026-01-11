Власти Ирана заявили о гибели 100 силовиков во время протестов
За две недели протестов в Иране погибли 109 полицейских, передает телеканал Al Jazeera.
Иранский Красный Полумесяц сообщил о гибели своего сотрудника во время нападения на одно из зданий организации, оказывающей помощь пострадавшим в Горганe (провинция Голестан).
Государственные СМИ заявили о поджоге мечети в Мешхеде на востоке Ирана вечером 10 января.
Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее акции охватили все провинции республики.
Согласно неофициальным данным, опубликованным журналом Time 10 января, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. 9 января иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency) сообщила, что на 13-й день протестов в стране погибли по меньшей мере 65 человек.