При протестах в Иране могли погибнуть 217 человек

Иранские власти подозревают иностранное вмешательство. Пресс-секретарь Совета стражей конституции республики Хади Тахан Назиф заявил, что изначально люди выходили на улицы с требованиями, связанными со средствами к существованию, однако затем протесты были превращены в хаос и неразбериху извне. 2 января президент США Дональд Трамп заявил о готовности США «прийти на помощь» протестующим в Иране в случае, если власти страны откроют по ним огонь.