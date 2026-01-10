При протестах в Иране могли погибнуть 217 человек
В результате протестов в Иране могли погибнуть минимум 217 человек. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на неназванного врача из Тегерана.
Протесты значительно усилились вечером 8 января, иранские силовики во многих провинциях ответили стрельбой. Большинство смертей, по заявлению врача, произошли от пулевых ранений.
9 января иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency) сообщила, что на 13-й день протестов в стране погибли по меньшей мере 65 человек. Порядка 2300 человек были арестованы.
Протесты продолжаются в 180 городах во всех 31 провинциях. Они начались 28 декабря 2025 г. на главном базаре Тегерана. В них сначала участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее акции охватили всю страну.
Иранские власти подозревают иностранное вмешательство. Пресс-секретарь Совета стражей конституции республики Хади Тахан Назиф заявил, что изначально люди выходили на улицы с требованиями, связанными со средствами к существованию, однако затем протесты были превращены в хаос и неразбериху извне. 2 января президент США Дональд Трамп заявил о готовности США «прийти на помощь» протестующим в Иране в случае, если власти страны откроют по ним огонь.