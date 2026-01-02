Трамп пригрозил поддержать протестующих в Иране

Трамп пригрозил поддержать протестующих в ИранеОн заявил, что Вашингтон вооружен и готов к содействию
Американская сторона готова «прийти на помощь» протестующим в Иране в случае, если власти страны откроют по ним огонь. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, США придут им на помощь. Мы готовы к действию и полностью вооружены», – заявил он.
При этом Axios 31 декабря писал, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече во Флориде обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 г. По данным собеседника портала, американский лидер с высокой вероятностью поддержит такие удары, если США посчитают, что Иран предпринимает конкретные шаги для восстановления своей ядерной программы. Конкретные договоренности относительно сроков и критериев для нанесения ударов достигнуты не были.
Протестные акции в Иране стартовали 28 декабря на главном базаре Тегерана. Первоначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты нескольких иранских университетов, выражающие недовольство действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и значительного роста цен – в этот день риал упал до исторического минимума – 1,45 млн за $1. В дальнейшем протесты охватили города по всей стране. The Guardian сообщала, что акции стали крупнейшими за последние три года.