Трамп пригрозил поддержать протестующих в Иране

Он заявил, что Вашингтон вооружен и готов к содействию
Американская сторона готова «прийти на помощь» протестующим в Иране в случае, если власти страны откроют по ним огонь. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, США придут им на помощь. Мы готовы к действию и полностью вооружены», – заявил он.

При этом Axios 31 декабря писал, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече во Флориде обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 г. По данным собеседника портала, американский лидер с высокой вероятностью поддержит такие удары, если США посчитают, что Иран предпринимает конкретные шаги для восстановления своей ядерной программы. Конкретные договоренности относительно сроков и критериев для нанесения ударов достигнуты не были.

Протестные акции в Иране стартовали 28 декабря на главном базаре Тегерана. Первоначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты нескольких иранских университетов, выражающие недовольство действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и значительного роста цен – в этот день риал упал до исторического минимума – 1,45 млн за $1. В дальнейшем протесты охватили города по всей стране. The Guardian сообщала, что акции стали крупнейшими за последние три года.

