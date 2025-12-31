Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали возможные удары по Ирану в 2026 году

30 декабря The Associated Press писало, что Трамп после переговоров с Нетаньяху во Флориде предупредил Иран о возможности новых военных ударов в случае попыток восстановить ядерную программу. Трамп заявил, что после американских ударов по ключевым объектам Ирана в июне он полагал, что ядерные возможности Тегерана уничтожены. Однако теперь он допускает, что Иран может восстанавливать свой потенциал за пределами известных площадок.