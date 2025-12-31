Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали возможные удары по Ирану в 2026 году
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече во Флориде обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 г. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских должностных лиц.
По данным источника, Трамп с высокой вероятностью поддержит такие удары, если США посчитают, что Иран предпринимает конкретные шаги для восстановления своей ядерной программы. Конкретные договоренности относительно сроков и критериев для нанесения ударов достигнуты не были.
Также, согласно данным издания, Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу мирного плана Трампа по сектору Газа. Американский лидер, в свою очередь, пообещал позволить Израилю применить военную силу против «Хамаса», если движение не начнет разоружение.
30 декабря The Associated Press писало, что Трамп после переговоров с Нетаньяху во Флориде предупредил Иран о возможности новых военных ударов в случае попыток восстановить ядерную программу. Трамп заявил, что после американских ударов по ключевым объектам Ирана в июне он полагал, что ядерные возможности Тегерана уничтожены. Однако теперь он допускает, что Иран может восстанавливать свой потенциал за пределами известных площадок.