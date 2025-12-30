Трамп пригрозил Ирану новыми ударами при попытке восстановить ядерную программу
Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о возможности новых военных ударов в случае попыток восстановить ядерную программу. Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде, сообщает Associated Press (АР).
Трамп заявил, что после американских ударов по ключевым объектам Ирана в июне он полагал, что ядерные возможности Тегерана уничтожены. Однако теперь он допускает, что Иран может восстанавливать свой потенциал за пределами известных площадок. Если эта активность подтвердится, Вашингтон готов применить силу, подчеркнул Трамп.
«Я слышу, что Иран пытается снова нарастить свой потенциал. И если это так, нам придется их уничтожить. Мы их уничтожим. Мы разнесем их в пух и прах», – заявил американский президент.
Предупреждение прозвучало на фоне обсуждений региональной безопасности и ситуации на Ближнем Востоке. Израильская сторона, как отмечает AP, выражает обеспокоенность возможным восстановлением Ираном запасов дальнобойных ракет, способных угрожать Израилю.
Иран, в свою очередь, заявляет, что не ведет обогащение урана и остается открытым к переговорам по своей ядерной программе. Официального ответа Тегерана на заявления Трампа на момент публикации не последовало, отмечает издание.
20 декабря NBC News писало, что израильские власти обеспокоены тем, что Иран ускоренно восстанавливает и расширяет производство баллистических ракет после ударов, нанесенных ранее в этом году. В связи с этим Тель-Авив готовится представить президенту США Дональду Трампу варианты возможных новых военных действий против Ирана во время встречи во Флориде.