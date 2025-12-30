Трамп пригрозил Ирану новыми ударами при попытке восстановить ядерную программу

20 декабря NBC News писало, что израильские власти обеспокоены тем, что Иран ускоренно восстанавливает и расширяет производство баллистических ракет после ударов, нанесенных ранее в этом году. В связи с этим Тель-Авив готовится представить президенту США Дональду Трампу варианты возможных новых военных действий против Ирана во время встречи во Флориде.