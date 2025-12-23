Какова вероятность новой ирано-израильской войны

Какова вероятность новой ирано-израильской войныИзраиль предупредил Белый дом об очередной эскалации на Ближнем Востоке
Израильские власти предупредили США, что проводимые с начала месяца ракетные учения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) могут служить прикрытием для подготовки неожиданного удара Ирана по еврейскому государству. Об этом написал Axios со ссылкой на три израильских и американских источника, осведомленных о ситуации. Обеспокоенность израильской стороны вызвал характер активности иранских ракетных подразделений. Поэтому начальник генштаба Армии обороны Израиля (АОИ) Эяль Замир в ходе телефонных переговоров с руководителем американского центрального командования адмиралом Брэдом Купером призвал к тесной координации вооруженных сил двух стран для «снижения военных рисков».
Один из израильских собеседников портала оценил вероятность удара Ирана по Израилю менее чем в 50%, но подчеркнул, что даже такая вероятность требует серьезного отношения к проблеме. Другой источник предположил, что война между Ираном и Израилем может возобновиться в результате неверной интерпретации военной активности сторон. Правда, американский источник Axios сообщил, что разведка США не выявила признаков неизбежности новой эскалации на Ближнем Востоке.
По данным Axios, израильская разведка высказывала аналогичные опасения полтора месяца назад после обнаружения масштабных перемещений иранских ракетных войск по стране, но каких-либо провокаций со стороны КСИР тогда не последовало. Пока ракетные силы Исламской Республики не достигли уровня, который был до 12-дневной войны в июне: после ирано-израильских столкновений у нее осталось около 1500 ракет (из 3000) и 200 пусковых установок (из 400). Но в последнее время Тегеран быстро восстанавливает свой ракетный потенциал, добавили собеседники портала.
Ранее начальник израильского генштаба, выступая 21 декабря в штаб-квартире АОИ в Тель-Авиве, предупредил, что израильская армия в случае необходимости нанесет удары по «врагам Израиля везде, где это потребуется, как на ближних, так и на дальних рубежах».
Это предупреждение Замир сделал на следующий день после того, как телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил о планах премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху начать новую военную кампанию против Ирана. С этой целью он намерен встретиться 29 декабря с президентом США Дональдом Трампом в его клубе Мар-а-Лаго в Майами, чтобы заручиться его поддержкой для проведения этой операции. С израильской точки зрения, Тегеран расширяет свою программу баллистических ракет, а также восстанавливает поврежденные в результате совместных воздушных ударов в июне объекты по обогащению урана.
По данным источника NBC, на предстоящей встрече Нетаньяху представит Трампу варианты возможного участия США в новой военной операции или оказания помощи Израилю. Если израильская армия не приостановит реконструкцию иранскими властями своих производственных мощностей, то Тегеран в ближайшее время сможет производить до 3000 баллистических ракет в год, предупредил собеседник телеканала.
В свою очередь, представитель МИД Ирана Эмаил Багаи, комментируя на брифинге 21 декабря публикацию NBС, назвал опасения израильской стороны относительно расширения иранской ракетной программы «вопиющим лицемерием и двуличием». По его словам, ракетная программа Ирана разработана исключительно для защиты суверенитета и территориальной целостности страны и направлена на сдерживание любых агрессивных действий со стороны недружественных государств. Он подчеркнул, что оборонные возможности Исламской Республики не могут являться предметом обсуждения ни с одной из сторон.
12-дневная война была спровоцирована массированным израильским воздушным налетом на иранские ядерные и военные объекты 13 июня. В результате этих атак серьезно пострадала система ПВО Исламской Республики, а также ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, к ударам по которым присоединились США. В ответ Тегеран выпустил по Израилю более 500 баллистических ракет и около 1100 беспилотников. После окончания боевых действий иранские власти приостановили сотрудничество по своей ядерной программе с МАГАТЭ.
Вероятность боевых действий Ирана против Израиля в текущей ситуации стремится к нулю, уверен научный сотрудник НИУ ВШЭ Илья Васькин. Он напомнил, что за всю историю ирано-израильского противостояния Тегеран никогда первым не атаковал еврейское государство, а всегда реагировал на враждебные действия последнего. По его словам, ключевой проблемой для восстановления оборонного потенциала Исламской Республики является вычисление предателей среди сотрудников иранских спецслужб, что довольно сложно осуществить.
Иран не готов начать боевые действия против Израиля – он восстанавливает свои ПВО и вооруженные силы от последствий израильского нападения, соглашается старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Тем не менее угроза новой региональной эскалации остается высокой. С одной стороны, отмечает эксперт, у израильского руководства сохранился соблазн нанести более мощный удар по Ирану, так как во время предыдущей войны оно переоценило результативность своих атак и недооценило способность иранцев к восстановлению. «По оценкам израильских военных, Тегеран сегодня вышел на довоенный уровень производства баллистических ракет и практически восстановил свой предвоенный ракетный потенциал. Кроме того, иранское руководство в ближайшее время, возможно, восстановит систему ПВО и ВВС за счет поставок из Китая и России», – добавил военный эксперт.
С другой стороны, продолжает Лямин, Тегеран теоретически может нанести превентивный удар по израильским военным объектам даже в условиях слабости собственной ПВО, если выявит военные приготовления со стороны Израиля. Хотя иранское руководство во внешней политике предпочитает действовать осторожно, июньская война продемонстрировала уязвимость страны при предоставлении инициативы своим противникам, заметил эксперт.
Возобновление ирано-американских мирных переговоров по иранской ядерной программе возможно лишь после смены нынешней администрации в Белом доме и прихода к власти представителя демпартии, считает Васькин. США по-прежнему в ультимативном тоне настаивают на полном прекращении Ираном обогащения урана и ограничении его ракетной программы, что на фоне региональной нестабильности неприемлемо для иранской стороны, заключил Лямин.