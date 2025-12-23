Какова вероятность новой ирано-израильской войны

Иран не готов начать боевые действия против Израиля – он восстанавливает свои ПВО и вооруженные силы от последствий израильского нападения, соглашается старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Тем не менее угроза новой региональной эскалации остается высокой. С одной стороны, отмечает эксперт, у израильского руководства сохранился соблазн нанести более мощный удар по Ирану, так как во время предыдущей войны оно переоценило результативность своих атак и недооценило способность иранцев к восстановлению. «По оценкам израильских военных, Тегеран сегодня вышел на довоенный уровень производства баллистических ракет и практически восстановил свой предвоенный ракетный потенциал. Кроме того, иранское руководство в ближайшее время, возможно, восстановит систему ПВО и ВВС за счет поставок из Китая и России», – добавил военный эксперт.