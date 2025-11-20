Зачем США обновили свой военный союз с Саудовской Аравией

Зачем США обновили свой военный союз с Саудовской АравиейДональд Трамп хочет добиться признания Израиля саудитами
США и Саудовская Аравия значительно углубили стратегическое партнерство за счет сделок, подписанных в ходе визита наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана в Вашингтон. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Договоренности охватывают три основные сферы.
Первая – ресурсно-технологическая, включающая совместную декларацию о завершении переговоров по сотрудничеству в сфере гражданской ядерной энергетики, создающую юридическое обоснование для долгосрочного взаимодействия на этом направлении. Кроме того, сюда входят рамочное соглашение по поставкам критических минералов и меморандум о взаимопонимании в сфере ИИ, «открывающий доступ королевству к лучшим в мире американским системам и защищающий технологии США от иностранного влияния».
Вторая сфера – военная и усиливается двумя странами с помощью соглашения о стратегической обороне (SDA). В заявлении объясняется, что благодаря этому формату американский ВПК сможет эффективнее работать в Саудовской Аравии за счет финансовой поддержки от королевства. В этой части подчеркивается изучение поставок Эр-Рияду истребителей F-35 и около 300 американских танков «Абрамс». При этом не прописано никаких условий по военным обязательствам США перед Эр-Риядом.
Последняя сфера касается экономики и инвестиций. Саудиты пообещали увеличить инвестиционные обязательства перед США с обещанных в мае во время ближневосточного турне Трампа $600 млрд до $1 трлн (их список не раскрывается).
Наиболее важной остается военная сфера. Но и здесь США остаются приверженными обязательству не допускать превосходства своего партнера над Израилем. «Это [Саудовская Аравия] отличный союзник, и Израиль отличный союзник, и я знаю, что они [израильтяне] хотели бы, чтобы у вас были самолеты калибром ниже <...> Мы изучаем этот вопрос прямо сейчас, но, мне кажется, они оба на таком уровне [предположительно Саудовская Аравия и Израиль], что они должны получить самое лучшее», – сказал Трамп.
Позже президент также заявил, что формально предоставил Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО. По данным госдепартамента, вне Североатлантического альянса такими квазисоюзниками США помимо Саудовской Аравии являются 18 государств и – неформально – Тайвань. Они могут участвовать в совместных военных учениях, а также приобретать у американцев оружие с определенными льготами. Кроме того, военные компании этих стран могут участвовать в тендерах по ремонту американской военной техники. Одним из основных преимуществ данного формата источники называют отсутствие необходимости ратификации договора со стороны конгресса. Согласно американскому законодательству, президент обязан уведомить законодателей о намерении дать какому-либо государству статус союзника США вне НАТО за 30 дней до самого заявления. Но официального одобрения Капитолия эта процедура не требует.
Осенью 2023 г., еще до начала войны в Газе, агентство Reuters писало, что предложение статуса основного союзника вне НАТО рассматривалось Вашингтоном как альтернатива оборонительному пакту с Эр-Риядом, который бы предусматривал условия, близкие к пятому пункту устава НАТО о коллективной безопасности. Тогда источники сообщили журналистам, что в обмен на это Саудовская Аравия могла установить полноценные дипотношения с Израилем. Тогда эти планы были сорваны началом боевых действий в Газе после террористической атаки на Израиль со стороны группировки «Хамас».
Трамп не отказался от идеи возродить формат «соглашений Авраама» по нормализации отношений арабских стран с Израилем, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Команда Трампа решила всеми способами консолидировать своих региональных союзников ради сохранения американского влияния в регионе, но при минимальной прямой вовлеченности самого Вашингтона. Это, объяснил эксперт, в понимании Трампа, более дешевый и эффективный способ сдерживания региональных противников типа Ирана и глобальных по типу Китая. Кроме того, Трамп снова получил возможность похвастаться «крупными» сделками перед избирателем, резюмировал Васильев.
Саудовская Аравия, активизируя сотрудничество с США, стремится решить сразу два основных для себя вопроса, поясняет программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Среди них, по словам эксперта, укрепление военного сотрудничества с США в условиях неспокойной региональной обстановки, развитие программы мирного атома – все это направлено на создание максимально удобных условий для развития экономики королевства.
Что касается перспектив признания Израиля, то Бочаров подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Эр-Рияд все равно сделает это. Но сейчас из-за продолжающегося напряжения в секторе Газа, а также угрозы протеста со стороны арабской улицы этот процесс замедлен.