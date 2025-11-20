Зачем США обновили свой военный союз с Саудовской Аравией

Наиболее важной остается военная сфера. Но и здесь США остаются приверженными обязательству не допускать превосходства своего партнера над Израилем. «Это [Саудовская Аравия] отличный союзник, и Израиль отличный союзник, и я знаю, что они [израильтяне] хотели бы, чтобы у вас были самолеты калибром ниже <...> Мы изучаем этот вопрос прямо сейчас, но, мне кажется, они оба на таком уровне [предположительно Саудовская Аравия и Израиль], что они должны получить самое лучшее», – сказал Трамп.