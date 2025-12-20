Израиль готовит Трампа к обсуждению новых ударов по ракетной программе Ирана
Израильские власти обеспокоены тем, что Иран ускоренно восстанавливает и расширяет производство баллистических ракет после ударов, нанесенных ранее в этом году. В связи с этим Тель-Авив готовится представить президенту США Дональду Трампу варианты возможных новых военных действий против Ирана. Об этом сообщают NBC News со ссылкой на источники, знакомые с планами.
По их данным, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять этот вопрос на встрече с Трампом, которая ожидается в конце декабря во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго. Израиль считает ракетную программу Ирана более срочной угрозой, чем попытки восстановления ядерной инфраструктуры, поскольку она представляет опасность не только для Израиля, но и для всего региона, включая интересы США.
Источники отмечают, что Нетаньяху может предложить Вашингтону несколько сценариев – от ограниченной поддержки Израиля до совместной военной операции. В Израиле опасаются, что без сдерживания Иран способен увеличить производство баллистических ракет до нескольких тысяч единиц в месяц, что усложнит возможные будущие удары по его ядерным объектам.
11 ноября The New York Times (NYT) со ссылкой на региональных чиновников и аналитиков писала, что новый вооруженный конфликт между Израилем и Ираном «практически неизбежен». Газета отметила, что Исламская Республика предположительно продолжает работу над новым объектом по обогащению урана, известным как Пикакс-Маунтин. По данным NYT, страна отказалась предоставить международным инспекторам доступ к этому и другим свои объектам.