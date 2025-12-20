Израиль готовит Трампа к обсуждению новых ударов по ракетной программе Ирана

По их данным, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять этот вопрос на встрече с Трампом, которая ожидается в конце декабря во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго. Израиль считает ракетную программу Ирана более срочной угрозой, чем попытки восстановления ядерной инфраструктуры, поскольку она представляет опасность не только для Израиля, но и для всего региона, включая интересы США.