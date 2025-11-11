NYT: новый военный конфликт между Израилем и Ираном неизбежен

NYT: новый военный конфликт между Израилем и Ираном неизбеженЗапад подозревает Тегеран в создании нового ядерного объекта
Новая война между Израилем и Ираном «практически неизбежна». Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на региональных чиновников и аналитиков.
Иран предположительно продолжает работу над новым объектом по обогащению урана, известным как Пикакс-Маунтин, отмечает газета. По данным NYT, страна отказалась предоставить международным инспекторам доступ к этому и другим свои объектам.
«Создается опасная патовая ситуация: нет переговоров, нет определенности относительно иранских арсеналов, нет независимого надзора. Многие в странах Персидского залива считают, что это делает новое нападение Израиля на Иран практически неизбежным», – говорится в материале.
Директор иранского проекта Международной кризисной группы Али Ваеза считает, что Иран может отреагировать «гораздо менее сдержанно», чем при атаках в июне. По его данным, заводы по производству ракет работают круглосуточно и в случае новой войны «они рассчитывают запустить 2000 ракет одновременно, чтобы сокрушить израильскую оборону».
24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу спустя 11 дней после начала боев. Американский лидер заверил, что стороны достигли «полной договоренности о полном прекращении огня». При этом в конфликте косвенно участвовали США. 22 июня американские силы атаковали крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня.