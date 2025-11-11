NYT: новый военный конфликт между Израилем и Ираном неизбежен

24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу спустя 11 дней после начала боев. Американский лидер заверил, что стороны достигли «полной договоренности о полном прекращении огня». При этом в конфликте косвенно участвовали США. 22 июня американские силы атаковали крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня.