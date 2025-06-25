Кто победил в ирано-израильском конфликте

Кто победил в ирано-израильском конфликтеТрамп объявил о перемирии сразу после ударов Ирана по крупнейшей базе США на Ближнем Востоке
Израиль и Иран утром 24 июня объявили о прекращении 12-дневного вооруженного противостояния. Первым о перемирии сообщил президент США Дональд Трамп. На своей странице в соцсети Truth Social он написал, что Тель-Авив прекратит огонь через 12 часов после того, как это сделает Тегеран, а еще через сутки «мир будет приветствовать официальное завершение войны». Чуть позже он добавил, что эта «сделка» не могла бы состояться без «таланта и мужества» экипажей американских бомбардировщиков В-2, которые за пару дней до соглашения нанесли ракетно-бомбовый удар по стратегическим объектам иранской ядерной программы.
После сообщений Трампа информацию о перемирии подтвердили израильские власти. В своем заявлении кабинет министров объявил о достижении Израилем военных целей в операции «Восстающий лев», устранив «экзистенциальную угрозу в ядерной сфере и в области баллистических ракет» Ирана. Израильское руководство также назвало эту операцию «выдающимся историческим достижением», которое вывело страну в разряд «мировых держав».
При этом и Иран также сообщил о своей победе в конфликте. Так, согласно заявлению Высшего совета национальной безопасности Ирана, опубликованному на сайте государственной телерадиокомпании IRIB, эта победа заставила «врага раскаяться, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить наступательные действия».
Трамп не заинтересован в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поскольку стратегические цели Вашингтона находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе для борьбы с Китаем, объясняет поведение президента США научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Кроме этого долгосрочная военная кампания противоречит идеологическим изоляционистским взглядам нынешней американской администрации, отметил эксперт: «Поэтому в случае вступления США в военное противостояние с Ираном Трамп рисковал в перспективе подставить своих однопартийцев на промежуточных выборах в следующем году.
В продолжении конфликта заинтересован лишь Израиль, который сумел поставить под вопрос военные возможности Тегерана. Правда, и иранцы в период конфликта смогли показать несовершенство израильских ПВО».
На продолжении войны с Израилем не настроен и Иран, он вышел из нее, как только почувствовал, что смог сохранить лицо, говорит младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Иранист сомневается, что Тегеран согласится возобновить переговоры по иранской ядерной программе с нынешними властями США, но не исключил такую вероятность при новой администрации – уже демократов – в Белом доме.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков приветствовал ирано-израильское перемирие. Он добавил, что Москва оказала поддержку Тегерану своей четкой позицией по конфликту на Ближнем Востоке.
За несколько часов до объявленного перемирия Иран выполнил свое обещание и атаковал американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре – самую крупную на Ближнем Востоке, где размещается штаб центрального командования США и примерно 10 000 американских военнослужащих. Сразу после этого внешнеполитические ведомства Катара и других аравийских монархий осудили нападение иранцев. Правда, сам Трамп в соцсети назвал эту атаку «слабой», а также поблагодарил власти Исламской Республики за то, что те заранее предупредили американцев о готовящемся обстреле, что позволило избежать жертв и значительного ущерба.
После этого Иран шесть раз запустил по Израилю баллистические ракеты, одна из которых попала в жилой дом в городе Беэр-Шева на юге страны, погибло четыре человека, 20 получили ранения, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (АОИ). Чуть позже иранское агентство Mehr написало, что иранская армия запустила 20 ракет с целью уничтожения военной базы в городе. Израиль со своей стороны выпустил более полусотни ракет по зданию штаб-квартиры Центра оборонных инноваций и исследований и военной инфраструктуре в Тегеране, говорится в сообщении АОИ.
Потери сторон
А уже после объявленного перемирия израильский министр обороны Исраэль Кац обвинил Тегеран в нарушении перемирия после запуска с территории Ирана ракет в сторону Израиля и пригрозил ответными действиями. В свою очередь, иранский генштаб назвал сообщения израильтян ложными. Тем не менее израильские ВВС нанесли удар по РЛС в окрестностях иранской столицы. А чуть позже Израиль отказался от дальнейших атак по Ирану после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху и Трампа, передает канцелярия израильского премьера.
Израиль добился значительных военных успехов за счет внезапности, активного применения диверсионных операций, количественного и качественного превосходства в разведывательных возможностях и мощи израильских ВВС, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. При этом крупной эту победу, по мнению эксперта, назвать нельзя, так как иранская ракетная и ядерная программы хотя и понесли урон, но далеко не уничтожены и могут быть восстановлены. Иран располагает разветвленной сетью подземной инфраструктуры, которую очень сложно полностью уничтожить с воздуха, добавил эксперт. По разным оценкам, у Ирана осталось на вооружении несколько сотен ракет, способных долететь до Израиля, продолжает Лямин. Правда, из-за действий израильской авиации иранцам пришлось изменить тактику запуска и уменьшить размеры групповых залпов, что теоретически облегчает их перехват с воздуха, рассказал эксперт: «Но создается и впечатление о снижении эффективности перехвата иранских ракет израильтянами, что может быть связано с сокращением запасов противоракет. Во время войны американская наземная батарея ПРО THAAD в Израиле, как и корабли ВМС США, активно помогали в отражении атак». Конфликт с Израилем показал уязвимость Ирана перед диверсиями противника, отмечает Лямин. По его словам, эти операции нанесли заметный урон иранским ПВО в начале конфликта, особенно в столичном регионе. Страна нуждается в существенном усилении ПВО и боевой авиации, но санкции и ограниченные ресурсы не позволяют этого сделать, пояснил Лямин.
По мнению Васькина, ирано-израильский конфликт повышает риск выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия и разработки ядерного оружия в тайне по примеру КНДР, Индии и Пакистана. А до тех пор в Тегеране сделают работу над ошибками, постараются усилить и обновить ПВО, отмечает эксперт.
Продолжение ирано-израильского противостояния негативно влияет на динамику региональной безопасности и повышает вероятность нового разрушительного конфликта, замечает Сокольщик. По его словам, говорить о возможности возобновления переговоров по иранской ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном в этих условиях пока рано. «Для начала стороны должны укрепить меры доверия, как во время российско-украинских контактов в Стамбуле», – сказал эксперт.
Альтернативы дипломатическому урегулированию конфликта нет, но, для того чтобы думать о дипломатии, сначала нужно достичь устойчивого прекращения огня, говорит генеральный директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. При этом возникают существенные вопросы с доверием Тегерана Вашингтону после ударов по иранским объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Отсутствует и доверие между Ираном и МАГАТЭ – иранские эксперты всерьез обвиняют агентство и его директора Рафаэля Гросси, по сути, в соучастии в атаке на Исламскую Республику. При этом для полного прекращения развития ядерных технологий в Иране, о чем говорит Израиль, нужна наземная операция, которая попросту невозможна, считает эксперт.