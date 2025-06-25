Кто победил в ирано-израильском конфликте

Израиль добился значительных военных успехов за счет внезапности, активного применения диверсионных операций, количественного и качественного превосходства в разведывательных возможностях и мощи израильских ВВС, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. При этом крупной эту победу, по мнению эксперта, назвать нельзя, так как иранская ракетная и ядерная программы хотя и понесли урон, но далеко не уничтожены и могут быть восстановлены. Иран располагает разветвленной сетью подземной инфраструктуры, которую очень сложно полностью уничтожить с воздуха, добавил эксперт. По разным оценкам, у Ирана осталось на вооружении несколько сотен ракет, способных долететь до Израиля, продолжает Лямин. Правда, из-за действий израильской авиации иранцам пришлось изменить тактику запуска и уменьшить размеры групповых залпов, что теоретически облегчает их перехват с воздуха, рассказал эксперт: «Но создается и впечатление о снижении эффективности перехвата иранских ракет израильтянами, что может быть связано с сокращением запасов противоракет. Во время войны американская наземная батарея ПРО THAAD в Израиле, как и корабли ВМС США, активно помогали в отражении атак». Конфликт с Израилем показал уязвимость Ирана перед диверсиями противника, отмечает Лямин. По его словам, эти операции нанесли заметный урон иранским ПВО в начале конфликта, особенно в столичном регионе. Страна нуждается в существенном усилении ПВО и боевой авиации, но санкции и ограниченные ресурсы не позволяют этого сделать, пояснил Лямин.