Иран готов к переговорам с США лишь с исправлением ошибок Вашингтона

Иран готов к переговорам с США лишь с исправлением ошибок ВашингтонаРоссия согласна посредничать и ждет контакта Тегерана с МАГАТЭ
Переговоры Ирана и США по ядерной программе могут быть возобновлены при исправлении американских подходов, но пока готовности Вашингтона к этому не видно. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 15 декабря на пресс-конференции в Москве по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Арагчи отметил, что Иран никогда не покидал стола переговоров и это США, поддержав израильтян в атаках, «предали путь дипломатии». Иран до сих пор не убедился, что американцы готовы к исправлению ошибочных подходов к равноправным переговорам, и конкретных предложений со стороны США не поступало, сказал Арагчи. По его словам, США под переговорами подразумевают ситуацию, где Вашингтон диктует Тегерану условия.
Россия, по словам Лаврова, подтверждает готовность содействовать Ирану в поиске приемлемых развязок для выхода из кризиса с ядерным досье Тегерана, созданного июньской войной и возобновлением в сентябре санкций, действовавших до «ядерной сделки», по инициативе Франции, ФРГ и Великобритании, заявил Лавров. «Те посреднические услуги, которые мы можем предложить, хорошо известны. Мы их не навязываем. Но если Исламская Республика решит, что такие услуги могут быть востребованы и другие контрагенты Тегерана не будут возражать, мы, конечно, к этому готовы», – сказал Лавров. Арагчи, в свою очередь, отметил, что доверяет России.
При этом, отметил Лавров, евротройка «в нарушение всех мыслимых договоренностей» делает все, чтобы попытаться восстановить санкции против Ирана. «Хотя эти санкции давно, уже не один месяц, полностью истекли вместе с соответствующими решениями Совета Безопасности. Мы осуждаем подобное пренебрежение международным законодательством», – сказал Лавров, имея в виду истечение срока действия подписанного в 2015 г. Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерная сделка») в октябре текущего года.
Арагчи поблагодарил Лаврова за позицию неприятия возобновления этих санкций и подчеркнул, что этим евротройка лишь утратила рычаг давления на Тегеран. Оба министра отметили вклад России в развитие атомной энергетики Ирана. Арагчи отметил, что иранская сторона привержена режиму нераспространения ядерных вооружений по договору ДНЯО, и поблагодарил Москву за помощь и поддержку Тегерана. Лавров подчеркнул, что «флагманский» проект российско-иранского инфраструктурного сотрудничества – АЭС «Бушер» функционирует при помощи российских специалистов, несмотря на атаки США и Израиля. Новые проекты вроде анонсированной в сентябре «Росатомом» АЭС большой мощности в провинции Хормозган, а также АЭС малой мощности в неназванных районах на пресс-конференции не упоминались.
В октябре после возобновления по инициативе евротройки санкций Иран заморозил выполнение сентябрьского Каирского соглашения с МАГАТЭ о посещении инспекциями агентства атакованных ядерных иранских объектов. «До тех пор пока не определимся с рамками, нет возможности посещать эти объекты, потому что есть вопросы безопасности, вопросы радиации. Нам нужно определиться с протоколами посещения и инспекции. В Каирском соглашении мы постарались достичь такого понимания, но, после того как США и евротройка поступили так на СБ ООН, Каирского соглашения, по сути, не существует», – сказал Арагчи. Лавров сказал, что Москва ценит добрую волю Тегерана в этом вопросе, и отметил, что Иран, несмотря на все это, готов налаживать взаимодействие с МАГАТЭ, но не в интересах продвижения западной повестки.
Иран после отказа сотрудничать с МАГАТЭ намекает, что готов пустить его инспекторов на свои объекты, кроме атакованных летом 2025 г., поясняет старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Сейчас напряжение между Ираном и США остается, и эксперт не ожидает скорого смягчения позиций Тегерана. С точки зрения Сажина, евротройка юридически обоснованно восстановила международные санкции против Ирана, хотя Россия и Китай отказались их выполнять. При этом европейцы настаивают на переговорах Ирана с США.
Россия может влиять на общую публичную повестку по иранской ядерной проблеме как член СБ ООН и МАГАТЭ, напоминает научный сотрудник НИУ ВШЭ Илья Васькин. Посредничество России между Ираном и США также допустимо, хотя Катар или ОАЭ видятся иранцам более вероятными кандидатами на эту роль, считает Васькин. Несмотря на активную дипломатическую поддержку Ирана Россией, возможности для ее посредничества между Ираном и США сейчас крайне ограниченные, так как тут нужно желание сторон договариваться, полагает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. По его словам, ситуация вокруг иранской ядерной программы в дипломатическом тупике, решающее значение играет нежелание США идти на достижение компромисса с Ираном.
Требования Вашингтона очень жесткие, поясняет Сажин: прекращение обогащения урана в Иране, сокращение производства баллистических ракет большой давности, отказ от поддержки организаций шиитской дуги на Ближнем Востоке. Россия, с точки зрения Сажина, может выступить посредником между Ираном и США, но вопрос упирается в то, что Иран не может пойти на фактическую капитуляцию. При этом намеками Тегеран говорит о готовности к переговорам. «Вероятно, ставка в Иране – дотянуть до ухода американского президента Дональда Трампа с поста», – допускает эксперт.
Развивать сотрудничество по мирному атому России и Ирану никто не запрещает, считает Сажин. Но эти проекты должны реализоваться под контролем МАГАТЭ, без его одобрения строительство незаконно, отмечает он. Поэтому Россия поддерживает возобновление диалога агентства и Тегерана.