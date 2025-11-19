Иран готов к переговорам с США лишь с исправлением ошибок Вашингтона

В октябре после возобновления по инициативе евротройки санкций Иран заморозил выполнение сентябрьского Каирского соглашения с МАГАТЭ о посещении инспекциями агентства атакованных ядерных иранских объектов. «До тех пор пока не определимся с рамками, нет возможности посещать эти объекты, потому что есть вопросы безопасности, вопросы радиации. Нам нужно определиться с протоколами посещения и инспекции. В Каирском соглашении мы постарались достичь такого понимания, но, после того как США и евротройка поступили так на СБ ООН, Каирского соглашения, по сути, не существует», – сказал Арагчи. Лавров сказал, что Москва ценит добрую волю Тегерана в этом вопросе, и отметил, что Иран, несмотря на все это, готов налаживать взаимодействие с МАГАТЭ, но не в интересах продвижения западной повестки.