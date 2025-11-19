Иран заявил о готовности к ядерным переговорам с США на своих условиях
Иран готов к возобновлению переговоров с США по ядерной программе, если они «будут проходить в уважительном тоне». Тегеран не изменит своей позиции, заявил CNN Камаль Харрази, советник по внешней политике Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
По словам Харрази, Вашингтон должен сделать первый шаг, «чтобы показать, что они готовы сотрудничать с нами на тех условиях, которые мы выдвигаем».
«Это должно быть основано на равноправии и взаимном уважении. <...> Повестка дня будет подготовлена заранее, чтобы обеспечить ясность содержания и процесса обсуждения», – заявил он.
Харрази добавил, что условия Ирана для сближения с Вашингтоном не изменились с тех пор, как США и Израиль нанесли удар по его ядерным объектам в июне. По его словам, обогащение урана будет продолжаться, так как стране нужно топливо для электростанций и медицинских целей. Программа Тегерана по созданию баллистических ракет, которая, по его словам, расширяется, также не будет обсуждаться на переговорах. Харрази заявил, что Иран будет обсуждать с США только ядерный вопрос.
18 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к соглашению с США и Вашингтон готов к переговорам.
В июне 2025 г. обострился конфликт Ирана и Израиля. Атаке подверглись иранские объекты по обогащению урана. Удары также повлекли за собой гибель нескольких военачальников Тегерана. 22 июня к конфликту присоединились США, которые ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня. 1 октября Вашингтон ввел санкции против 44 лиц и организаций, связанных с ядерной программой Ирана и закупками вооружений.