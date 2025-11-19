Иран заявил о готовности к ядерным переговорам с США на своих условиях

Харрази добавил, что условия Ирана для сближения с Вашингтоном не изменились с тех пор, как США и Израиль нанесли удар по его ядерным объектам в июне. По его словам, обогащение урана будет продолжаться, так как стране нужно топливо для электростанций и медицинских целей. Программа Тегерана по созданию баллистических ракет, которая, по его словам, расширяется, также не будет обсуждаться на переговорах. Харрази заявил, что Иран будет обсуждать с США только ядерный вопрос.