Иран прекратил действие соглашения с МАГАТЭ из-за антииранской резолюции ООН
Иран заявил о прекращении действия соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключенного в Каире, после того как Совет управляющих агентства одобрил антииранскую резолюцию. Об этом сообщил глава МИД Ирана Сейед Аббас Аракчи. Его слова передает Irna.
По его словам, шаг США и трех европейских держав (Великобритании, Германии и Франции), поддержавших документ, «подорвал авторитет и независимость агентства» и нанес ущерб сотрудничеству с Тегераном. «Сегодня официальным письмом генеральному директору МАГАТЭ объявлено, что Каирское соглашение более недействительно и считается завершенным», – заявил министр.
Иран уже предупреждал, что принятие резолюции негативно скажется на его взаимодействии с МАГАТЭ.
Как сообщает Reuters, совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, 20 ноября принял документ, в котором потребовал от Ирана «без промедления» предоставить информацию о запасах обогащенного урана и состоянии объектов, пострадавших после авиаударов США и Израиля в июле.
Резолюция была одобрена 19 голосами, тогда как Россия, Китай и Нигер проголосовали против, еще 12 стран воздержались.
Аракчи отметил, что европейские страны «проявили пренебрежение к взаимодействию и доброй воле Ирана», что и привело к официальному прекращению действия соглашения с агентством.
11 октября Арагчи заявил, что отношения страны с МАГАТЭ приостановлены, но не разорваны окончательно. По его словам, действие соглашения, подписанного 9 сентября в Каире, заморожено из-за возвращения по инициативе стран ЕС к санкциям ООН в отношении Ирана (Россия и Китай не признают этот возврат). Документ предусматривал «практические условия осуществления гарантий» по мирной ядерной программе государства и допуск инспекторов агентства на иранские ядерные объекты, в том числе пострадавшие в ходе противостояния с Израилем и США в июне 2025 г.