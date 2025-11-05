Гросси посчитал необходимым серьезно улучшить сотрудничество Ирана и МАГАТЭ

Он напомнил, что МАГАТЭ еще не получило доступа к ядерным объектам Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым США ударили летом 2025 г. При этом, по его словам, агентство с того момента провело около десятка инспекций в исламской республике. Гросси отметил, что даже после ударов Израиля и США по иранским объектам, «большая часть, если не весь», обогащенный уран продолжает оставаться в Иране. По словам главы международной организации, само существование такого ресурса вызывает беспокойство.