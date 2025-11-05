Гросси посчитал необходимым серьезно улучшить сотрудничество Ирана и МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил газете Financial Times, что Ирану нужно серьезно улучшить сотрудничество с инспекторами организации.
«Нельзя сказать: "Я остаюсь в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия", а затем не выполнять обязательства. <...> Вы не можете ожидать, что МАГАТЭ скажет: "Хорошо, поскольку была война, вы относитесь к другой категории"», – объяснил Гросси, призвав Иран к сотрудничеству.
Он напомнил, что МАГАТЭ еще не получило доступа к ядерным объектам Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым США ударили летом 2025 г. При этом, по его словам, агентство с того момента провело около десятка инспекций в исламской республике. Гросси отметил, что даже после ударов Израиля и США по иранским объектам, «большая часть, если не весь», обогащенный уран продолжает оставаться в Иране. По словам главы международной организации, само существование такого ресурса вызывает беспокойство.
11 октября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что отношения страны с МАГАТЭ приостановлены, но не разорваны окончательно. По его словам, действие соглашения, подписанного 9 сентября в Каире, заморожено из-за возвращения по инициативе стран ЕС к санкциям ООН в отношении Ирана (Россия и Китай не признают этот возврат). Документ предусматривал «практические условия осуществления гарантий» по мирной ядерной программе государства и допуск инспекторов агентства на иранские ядерные объекты, в том числе пострадавшие в ходе противостояния с Израилем и США в июне 2025 г.