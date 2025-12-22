Axios: Израиль опасается реального удара Ирана по своей территории

По их данным, израильские власти 20-21 декабря проинформировали Вашингтон, что действия корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая передвижение ракетных подразделений, могут носить не только учебный характер. При этом, как отмечают источники, вероятность немедленной атаки оценивается менее чем в 50%, однако после нападения группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. израильское руководство не готово игнорировать даже потенциальные риски.