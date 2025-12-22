Axios: Израиль опасается реального удара Ирана по своей территории
Израиль предупредил администрацию США о том, что масштабные ракетные учения Ирана могут быть прикрытием для подготовки реального удара по израильской территории. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три израильских и американских источника, знакомых с ситуацией.
По их данным, израильские власти 20-21 декабря проинформировали Вашингтон, что действия корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая передвижение ракетных подразделений, могут носить не только учебный характер. При этом, как отмечают источники, вероятность немедленной атаки оценивается менее чем в 50%, однако после нападения группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. израильское руководство не готово игнорировать даже потенциальные риски.
Один из израильских источников заявил, что аналогичные опасения высказывались и около шести недель назад, однако тогда они не подтвердились. В то же время американский источник подчеркнул, что разведка США на данный момент не располагает признаками неизбежной иранской атаки.
Источники отмечают, что основной риск заключается в возможности непреднамеренной эскалации: каждая из сторон может расценить действия другой как подготовку к нападению и попытаться нанести упреждающий удар.
На фоне этих опасений ожидается встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом 29 декабря в Майами. По данным израильских источников, Нетаньяху намерен обсудить с американским лидером восстановление иранского ракетного потенциала и возможные варианты реагирования в 2026 г.
Израильская разведка также фиксирует первые признаки возобновления наращивания Ираном баллистических вооружений после июньского конфликта. По оценкам источников, к концу войны у Ирана оставалось около 1500 ракет и 200 пусковых установок – примерно вдвое меньше, чем до боевых действий. Хотя темпы восстановления пока не считаются критическими, израильские спецслужбы предупреждают, что ситуация может обостриться позднее в 2025 г.
20 декабря NBC News писало, что в связи с возможной подготовкой Ирана к удару по Израилю Тель-Авив готовится представить Трампу варианты возможных новых военных действий против Ирана. Источники издания отмечали, что Нетаньяху может предложить Вашингтону несколько сценариев – от ограниченной поддержки Израиля до совместной военной операции.