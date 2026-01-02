В Иране ответили на угрозу Трампа оказать военную поддержку протестующим

В Иране ответили на угрозу Трампа оказать военную поддержку протестующимПо мнению экспертов, подобная эскалация может ударить по рейтингам президента США
Вмешательство Вашингтона в иранские протесты будет «равносильно хаосу во всем регионе и разрушению американских интересов». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в соцсети X. Так он ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что американская сторона готова оказать помощь протестующим в стране.
Лариджани подчеркнул, что власти Ирана рассматривают позицию протестующих отдельно от позиции «разрушительных элементов».
«Американский народ должен знать, что именно Трамп начал авантюризм. Им следует позаботиться о своих солдатах», – добавил он.
2 января Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская сторона готова «прийти на помощь» протестующим в Иране в случае, если власти страны откроют по ним огонь. «Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, США придут им на помощь. Мы готовы к действию и полностью вооружены», – заявил он.
Угрозы Трампа в отношении Ирана в случае подавления участников продолжающихся протестов свидетельствуют о его склонности вести дипломатию с позиции силы, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин.
Эксперт объяснил, что если угроза Трампа реализуется, то у наблюдателей будет больше поводов сравнивать его с неоконами и либеральными интервенционистами, нежели чем с изоляционистами. В частности, потому что стремление Трампа использовать правозащитную риторику для достижения внешнеполитических целей больше свойственно демократам, чем республиканцам в целом.
Все это может разрушить попытки Трампа построить цельный образ в глазах избирателей как политика, сосредоточенного на внутренних проблемах. «Хотя, по сути, курс Трампа на мировой арене давно носит разрозненный характер», – подчеркнул Кошкин.
Не менее интересно, по словам американиста, как потенциальная эскалация скажется на рейтингах Трампа. «Все-таки его якорный электорат вряд ли позитивно воспримет очередную авантюру. Трамп это понимает. Поэтому прибегает к нагнетанию ситуации в целях привлечения внимания и создания яркой медийной картинки. Как и в случае с Венесуэлой», – резюмировал эксперт.
Протестные акции в Иране стартовали 28 декабря на главном базаре Тегерана. Первоначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты нескольких иранских университетов, выражающие недовольство действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и значительного роста цен: в этот день риал упал до исторического минимума – 1,45 млн за $1. В дальнейшем протесты охватили города по всей стране. The Guardian сообщала, что акции стали крупнейшими за последние три года.
При этом Axios 31 декабря писал, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече во Флориде обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 г. По данным собеседника портала, американский лидер с высокой вероятностью поддержит такие удары, если США посчитают, что Иран предпринимает конкретные шаги для восстановления своей ядерной программы. Конкретные договоренности относительно сроков и критериев для нанесения ударов достигнуты не были.