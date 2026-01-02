В Иране ответили на угрозу Трампа оказать военную поддержку протестующим

При этом Axios 31 декабря писал, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече во Флориде обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 г. По данным собеседника портала, американский лидер с высокой вероятностью поддержит такие удары, если США посчитают, что Иран предпринимает конкретные шаги для восстановления своей ядерной программы. Конкретные договоренности относительно сроков и критериев для нанесения ударов достигнуты не были.