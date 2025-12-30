В МИДе призвали «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана
Россия призывает отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Призываем “горячие головы” осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы», – сказала она.
Захарова призвала не повторять «роковых ошибок, которые были совершены в июне 2025 г. и привели к серьезному подрыву проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране». По словам представителя МИДа, конфронтация лишь порождает трагедию и создает «реальные, а не мнимые» угрозы международному миру и безопасности, отдаляя вовлеченные стороны от достижения искомых развязок.
В июне между Израилем и Ираном произошел 12-дневный вооруженный конфликт. Страны обменялись ударами. Тогда к Израилю присоединились США, чьи силы нанесли удары бомбардировщиками В-2 по стратегическим объектам иранской ядерной программы.
20 декабря NBC News сообщил, что израильские власти обеспокоены тем, что Иран ускоренно восстанавливает и расширяет производство баллистических ракет после ударов, нанесенных ранее в этом году. В связи с этим Тель-Авив готовится представить президенту США Дональду Трампу варианты возможных новых военных действий против Ирана во время встречи во Флориде.
Президент США предупредил Иран 30 декабря о возможности новых военных ударов в случае попыток восстановить ядерную программу.