В МИДе призвали «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

Захарова призвала не повторять «роковых ошибок, которые были совершены в июне 2025 г. и привели к серьезному подрыву проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране». По словам представителя МИДа, конфронтация лишь порождает трагедию и создает «реальные, а не мнимые» угрозы международному миру и безопасности, отдаляя вовлеченные стороны от достижения искомых развязок.