Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне ослабления нацвалюты

22 ноября Пезешкиан подписал указ о деноминации валюты. Национальной валютой остался риал – один новый риал будет соответствовать 10 000 старых и делиться на 100 геранов. Авторы инициативы ожидают, что это упростит расчеты, снизит нагрузку на бухгалтерию и уменьшит затраты на выпуск наличных.