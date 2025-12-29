Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне ослабления нацвалюты
Глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне серьезного ослабления национальной валюты. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи, передает ТАСС.
По словам представителя президентской администрации, глава государства Масуд Пезешкиан может согласиться с отставкой.
1 декабря стоимость риала достигла рекордно низкого значения за всю историю Исламской Республики – 1,2 млн риалов за $1. Фарзин сообщал, что уровень годовой инфляции достиг 38,9%.
22 ноября Пезешкиан подписал указ о деноминации валюты. Национальной валютой остался риал – один новый риал будет соответствовать 10 000 старых и делиться на 100 геранов. Авторы инициативы ожидают, что это упростит расчеты, снизит нагрузку на бухгалтерию и уменьшит затраты на выпуск наличных.