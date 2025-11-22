Газета
Президент Ирана подписал указ о деноминации валюты

В Иране вступила в силу деноминация валюты. Указ об этом подписал президент страны Масуд Пезешкиан.

Национальной валютой остается риал. Один новый риал будет соответствовать 10 000 старых и делиться на 100 геранов. Переходный период займет три года.

Предложения об установлении единицей нацвалюты популярного в народе «тумана» не получили поддержки, пишет «РИА Новости».

Авторы инициативы ожидают, что это упростит расчеты, снизит нагрузку на бухгалтерию и уменьшит затраты на выпуск наличных. Решение объясняется многолетним обесцениванием риала – на фоне международных санкций, ограничения нефтяного экспорта и снижения притока иностранных инвестиций.

