Президент Ирана подписал указ о деноминации валюты
В Иране вступила в силу деноминация валюты. Указ об этом подписал президент страны Масуд Пезешкиан.
Национальной валютой остается риал. Один новый риал будет соответствовать 10 000 старых и делиться на 100 геранов. Переходный период займет три года.
Предложения об установлении единицей нацвалюты популярного в народе «тумана» не получили поддержки, пишет «РИА Новости».
Авторы инициативы ожидают, что это упростит расчеты, снизит нагрузку на бухгалтерию и уменьшит затраты на выпуск наличных. Решение объясняется многолетним обесцениванием риала – на фоне международных санкций, ограничения нефтяного экспорта и снижения притока иностранных инвестиций.