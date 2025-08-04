Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Иран собирается провести деноминацию риала, убрав четыре нуля

Ведомости

Иранский парламент готовится рассмотреть законопроект о деноминации национальной валюты. Как сообщает Financial Times, экономический комитет уже одобрил ключевые положения документа: планируется убрать из риала четыре нуля, при этом название валюты останется прежним. Один новый риал будет соответствовать 10 000 старых и делиться на 100 геранов.

Инициаторы реформы рассчитывают, что это упростит расчеты, снизит нагрузку на бухгалтерию и уменьшит затраты на выпуск наличных. Решение объясняется многолетним обесцениванием риала – на фоне международных санкций, ограничения нефтяного экспорта и снижения притока иностранных инвестиций. Дополнительное давление на курс оказал июньский вооруженный конфликт с Израилем, после которого риал вновь резко ослаб.

Вопрос деноминации обсуждается в Иране с 1990-х годов. После одобрения парламентом законопроект должен пройти проверку в Совете стражей – органе, контролирующем соответствие новых законов конституции страны.

Экономисты, по данным FT, предупреждают, что реформа носит сугубо символический характер. А удаление нулей – это не инструмент денежно-кредитной политики и не способ борьбы с инфляцией, а лишь бухгалтерская мера.

ЦБ Ирана ввел цифровой риал в публичный оборот с 21 июня 2024 г. Сообщалось, что граждане могут расплачиваться и переводить средства через QR-коды. Первый пилотный этап тестирования цифрового риала прошел в сентябре 2022 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных