Иран собирается провести деноминацию риала, убрав четыре нуля
Иранский парламент готовится рассмотреть законопроект о деноминации национальной валюты. Как сообщает Financial Times, экономический комитет уже одобрил ключевые положения документа: планируется убрать из риала четыре нуля, при этом название валюты останется прежним. Один новый риал будет соответствовать 10 000 старых и делиться на 100 геранов.
Инициаторы реформы рассчитывают, что это упростит расчеты, снизит нагрузку на бухгалтерию и уменьшит затраты на выпуск наличных. Решение объясняется многолетним обесцениванием риала – на фоне международных санкций, ограничения нефтяного экспорта и снижения притока иностранных инвестиций. Дополнительное давление на курс оказал июньский вооруженный конфликт с Израилем, после которого риал вновь резко ослаб.
Вопрос деноминации обсуждается в Иране с 1990-х годов. После одобрения парламентом законопроект должен пройти проверку в Совете стражей – органе, контролирующем соответствие новых законов конституции страны.
Экономисты, по данным FT, предупреждают, что реформа носит сугубо символический характер. А удаление нулей – это не инструмент денежно-кредитной политики и не способ борьбы с инфляцией, а лишь бухгалтерская мера.
ЦБ Ирана ввел цифровой риал в публичный оборот с 21 июня 2024 г. Сообщалось, что граждане могут расплачиваться и переводить средства через QR-коды. Первый пилотный этап тестирования цифрового риала прошел в сентябре 2022 г.