Иран собирается провести деноминацию риала, убрав четыре нуля

Иранский парламент готовится рассмотреть законопроект о деноминации национальной валюты. Как сообщает Financial Times, экономический комитет уже одобрил ключевые положения документа: планируется убрать из риала четыре нуля, при этом название валюты останется прежним. Один новый риал будет соответствовать 10 000 старых и делиться на 100 геранов.