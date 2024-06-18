ЦБ Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот с 21 июня

По данным издания Ledger Insights, в начале 2023 г. Иран собирался разработать цифровую валюту, обеспеченную золотом, чтобы использовать ее для расчетов с Россией. Сообщалось, что две страны совместно работают над решением проблемы расчетов с использованием цифровой валюты центрального банка (CBDC) и российских цифровых финансовых активов (ЦФА), а также над правовой основой для токенизированных активов.