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ЦБ Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот с 21 июня

Ведомости

Центробанк Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот с 21 июня, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства, сканируя штрихкод, сообщает отдел по связям с общественностью ЦБ Ирана.

«Благодаря мерам, принятым Центральным банком, и прогрессу пилотного этапа нового операционного сервиса "Цифровой риал" на острове Киш, с месяца тир 1403 г. (начинается 21 июня 2024 г. – "Ведомости") клиенты банковской сети смогут, не используя бумажные деньги или банковские карты, а просто при помощи кошелька с цифровыми риалами <...> по-новому совершать покупки или переводить средства на кошельки других клиентов», – сообщил регулятор (цитата по «Прайму»).

Цифровой риал – это электронная версия официальной иранской валюты, риала. Цифровой риал разрабатывается с использованием блокчейн-технологий. Цифровой риал регулируется и поддерживается Центробанком Ирана.

Первые тестирования цифрового риала в Иране начались в сентябре 2022 г., когда иранский регулятор объявил о запуске пилотного проекта для оценки возможностей и последствий введения цифровой валюты в национальную финансовую систему.

По данным издания Ledger Insights, в начале 2023 г. Иран собирался разработать цифровую валюту, обеспеченную золотом, чтобы использовать ее для расчетов с Россией. Сообщалось, что две страны совместно работают над решением проблемы расчетов с использованием цифровой валюты центрального банка (CBDC) и российских цифровых финансовых активов (ЦФА), а также над правовой основой для токенизированных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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