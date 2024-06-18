ЦБ Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот с 21 июня
Центробанк Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот с 21 июня, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства, сканируя штрихкод, сообщает отдел по связям с общественностью ЦБ Ирана.
«Благодаря мерам, принятым Центральным банком, и прогрессу пилотного этапа нового операционного сервиса "Цифровой риал" на острове Киш, с месяца тир 1403 г. (начинается 21 июня 2024 г. – "Ведомости") клиенты банковской сети смогут, не используя бумажные деньги или банковские карты, а просто при помощи кошелька с цифровыми риалами <...> по-новому совершать покупки или переводить средства на кошельки других клиентов», – сообщил регулятор (цитата по «Прайму»).
Цифровой риал – это электронная версия официальной иранской валюты, риала. Цифровой риал разрабатывается с использованием блокчейн-технологий. Цифровой риал регулируется и поддерживается Центробанком Ирана.
Первые тестирования цифрового риала в Иране начались в сентябре 2022 г., когда иранский регулятор объявил о запуске пилотного проекта для оценки возможностей и последствий введения цифровой валюты в национальную финансовую систему.
По данным издания Ledger Insights, в начале 2023 г. Иран собирался разработать цифровую валюту, обеспеченную золотом, чтобы использовать ее для расчетов с Россией. Сообщалось, что две страны совместно работают над решением проблемы расчетов с использованием цифровой валюты центрального банка (CBDC) и российских цифровых финансовых активов (ЦФА), а также над правовой основой для токенизированных активов.